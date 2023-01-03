Художниця, яка надихнула принца Джорджа на різдвяний малюнок, оцінила його здібності

Авторка оригінальної листівки зазначила чудове володіння юним принцом акварельною технікою.

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Британська художниця Ханна Дейл із Wrendale Designs, яка намалювала різдвяну листівку з північним оленем і вільшанками, яку потім перемалював дев'ятирічний принц Джордж, заявила, що королівська особа має прекрасне "почуття кольору", і безперечно має талант. Вона у коментарі HELLO! підкреслила, що принц разюче володіє аквареллю.

"Я думаю, що любов до тварин і природи — це те, що, можливо, привернуло його увагу. Це мене надихає", — сказала Ханна.

[ + – ] Оригінал авторста Ханни Дейл Фото: Wrendale Designs

За словами художниці, для неї стало "приємним сюрпризом" побачити малюнок Джорджа, на який його надихнула її робота.

Вона також висловила впевненість, що принц і принцеса Уельські, які поділилися малюнком свого сина в акаунті в Instagram, пишаються роботою своєї дитини.

Королівські особи побажали своїм підписникам щасливого Різдва, опублікувавши фото на минулих вихідних.

[ + – ] Робота принца Джорджа

Картину талановитого дев'ятирічного хлопчика було випущено після того, як він і його молодша сестра, семирічна принцеса Шарлотта, зачарували глядачів по всій країні під час концерту гімнів.

Шанувальники сім'ї впевнені, що талант малювання передався Джорджу від його матері.

Нагадаємо, принц і принцеса Уельські прийшли з двома старшими дітьми на запис концерту гімнів у Вестмінстерському абатстві, а на Різдво родина Уельсів у повному складі, враховуючи чотирирічного принца Луї, відвідала службу в Сандрінгемі. Молодша дитина пари знову стала зіркою публіки, потішивши своєю поведінкою.