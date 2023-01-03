Художниця, яка надихнула принца Джорджа на різдвяний малюнок, оцінила його здібності
Авторка оригінальної листівки зазначила чудове володіння юним принцом акварельною технікою.
Британська художниця Ханна Дейл із Wrendale Designs, яка намалювала різдвяну листівку з північним оленем і вільшанками, яку потім перемалював дев'ятирічний принц Джордж, заявила, що королівська особа має прекрасне "почуття кольору", і безперечно має талант. Вона у коментарі HELLO! підкреслила, що принц разюче володіє аквареллю.
"Я думаю, що любов до тварин і природи — це те, що, можливо, привернуло його увагу. Це мене надихає", — сказала Ханна.
За словами художниці, для неї стало "приємним сюрпризом" побачити малюнок Джорджа, на який його надихнула її робота.
Вона також висловила впевненість, що принц і принцеса Уельські, які поділилися малюнком свого сина в акаунті в Instagram, пишаються роботою своєї дитини.
Королівські особи побажали своїм підписникам щасливого Різдва, опублікувавши фото на минулих вихідних.
Картину талановитого дев'ятирічного хлопчика було випущено після того, як він і його молодша сестра, семирічна принцеса Шарлотта, зачарували глядачів по всій країні під час концерту гімнів.
Шанувальники сім'ї впевнені, що талант малювання передався Джорджу від його матері.
Нагадаємо, принц і принцеса Уельські прийшли з двома старшими дітьми на запис концерту гімнів у Вестмінстерському абатстві, а на Різдво родина Уельсів у повному складі, враховуючи чотирирічного принца Луї, відвідала службу в Сандрінгемі. Молодша дитина пари знову стала зіркою публіки, потішивши своєю поведінкою.