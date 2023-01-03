56-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа (фото)

Знаменитость встретила Новый 2023 среди гор.

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56-летняя американская актриса Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа. Посленовогодним снимком звезда экрана поделилась в своем Instagram с более чем 22 млн подписчиков.

Знаменитость мексиканского происхождения выложила фото, где позирует на утро после встречи Нового 2023 года. Сальма Хайек предстала без косметики и фотошопа.

Первый рассвет Нового года актриса встретила в бежевой пижаме и с чашкой кофе на фоне гор. Волосы знаменитости были распущены.

"С Новым годом всех вас, прекрасные люди, спасибо за то, что вы делитесь своей любовью, заставляете меня чувствовать поддержку и много раз заставляете меня смеяться. Я всегда учусь у всех вас и надеюсь, что вы получите много благословений в Новом году", — поздравила своих фолловеров с праздником Хаек.

[ + – ] Сальма Хайек

Отметим, что звезда экрана замужем за французским бизнесменом Франсуа Анри-Пино. От их союза подрастает 15-летняя дочь Валентина, с которой Сальма Хайек часто выходит на публику.

Напомним, 56-летняя Сальма Хаек вышла в свет в образе Золушки.

Также Фокус писал об откровении Сальмы Хайек по поводу съемок ее откровенных сцен с Ченнингом Татумом в общей картине.