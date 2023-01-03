56-річна Сальма Хаєк показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Знаменитість зустріла Новий 2023 рік серед гір.

Related video

56-річна американська акторка Сальма Хаєк показала, як виглядає без макіяжу. Післяноворічним знімком зірка екрану поділилася у своєму Instagram з понад 22 млн підписників.

Знаменитість мексиканського походження виклала фото, на якому позує на ранок після зустрічі Нового 2023 року. Сальма Хаєк постала без косметики та фотошопу.

Перший світанок Нового року акторка зустріла у бежевій піжамі та зі склянкою кави на фоні гір. Волосся знаменитості було розпущене.

"З Новим роком усіх вас, прекрасні люди, дякую за те, що ви ділитеся своєю любов’ю, змушуєте мене відчувати підтримку та багато разів змушуєте мене сміятися. Я завжди вчуся у всіх вас і сподіваюся, що ви отримаєте багато благословень у Новому році", — привітала своїх фоловерів зі святом Хаєк.

[ + – ] Сальма Хаєк

Зазначимо, що зірка екрану одружена з французьким бізнесменом Франсуа Анрі-Піно. Від їхнього союзу підростає 15-річна донька Валентина, з якою Сальма Хаєк часто виходить на публіку.

Нагадаємо, 56-річна Сальма Хаєк вийшла у світ в образі Попелюшки.

Також Фокус писав про одкровення Сальми Хаєк щодо зйомок її відвертих сцен з Ченнінгом Татумом у спільній картині.