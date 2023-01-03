Николь Кидман в мятном мини-платье встретила Новый год в компании мужа (фото)
Праздничную вечеринку знаменитость организовала в своем пентхаусе в Сиднее.
55-летняя австралийская актриса Николь Кидман в мятном мини-платье встретила Новый год в компании своего мужа, музыканта Кита Урбана. Об этом пишет Daily Mail.
Влюбленные устроили новогоднюю вечеринку в своем роскошном пентхаусе в Северном Сиднее. Празднование прошло в эксклюзивном доме Latitude с близкими друзьями пары, в том числе Джессикой Роу и Питером Овертоном.
Николь Кидман сияла в блестящем мятном мини-платье, дополненном деталями из перьев вдоль рукавов и низа. Волосы звезды экрана собрала в аккуратную прическу и сделала вечерний макияж.
Тем временем муж актрисы выбрал для встречи Нового 2023 года черный костюм и белую футболку.
В частности, в Сети уже заметили схожесть платья Николь Кидман с образом из комедии "Выпускной" 2020 года.
Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. От звездного союза подрастают двое детей — 14-летняя Сандей и 12-летняя Фейт. Обе родились от суррогатной матери.
До Кита Урбана австралийская актриса была замужем за Томом Крузом. От этого союза остались двое потомков — дочь Изабелла и сын Коннор.
Напомним, Николь Кидман заметили на прогулке со взрослыми дочерьми.
Также Фокус писал о престижной кинонаграде, которую присвоили Николь Кидман.