Николь Кидман в мятном мини-платье встретила Новый год в компании мужа (фото)

Праздничную вечеринку знаменитость организовала в своем пентхаусе в Сиднее.

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55-летняя австралийская актриса Николь Кидман в мятном мини-платье встретила Новый год в компании своего мужа, музыканта Кита Урбана. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные устроили новогоднюю вечеринку в своем роскошном пентхаусе в Северном Сиднее. Празднование прошло в эксклюзивном доме Latitude с близкими друзьями пары, в том числе Джессикой Роу и Питером Овертоном.

Николь Кидман сияла в блестящем мятном мини-платье, дополненном деталями из перьев вдоль рукавов и низа. Волосы звезды экрана собрала в аккуратную прическу и сделала вечерний макияж.

Тем временем муж актрисы выбрал для встречи Нового 2023 года черный костюм и белую футболку.

[ + – ] Николь Кидман и Кит Урбан

В частности, в Сети уже заметили схожесть платья Николь Кидман с образом из комедии "Выпускной" 2020 года.

[ + – ] Николь Кидман

Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. От звездного союза подрастают двое детей — 14-летняя Сандей и 12-летняя Фейт. Обе родились от суррогатной матери.

До Кита Урбана австралийская актриса была замужем за Томом Крузом. От этого союза остались двое потомков — дочь Изабелла и сын Коннор.

Напомним, Николь Кидман заметили на прогулке со взрослыми дочерьми.

Также Фокус писал о престижной кинонаграде, которую присвоили Николь Кидман.