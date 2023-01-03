Ніколь Кідман у м'ятній мінісукні зустріла Новий рік у компанії чоловіка (фото)

Святкову вечірку знаменитість організувала у своєму пентхаусі у Сіднеї.

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55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман у м'ятній мінісукні зустріла Новий рік у компанії свого чоловіка, музиканта Кіта Урбана. Про це пише Daily Mail.

Закохані влаштували новорічну вечірку у своєму розкішному пентхаусі в Північному Сіднеї. Святкування пройшло в ексклюзивному будинку Latitude із близькими друзями пари, зокрема Джесікою Роу та Пітером Овертоном.

Ніколь Кідман сяяла у блискучій м'ятній мінісукні, доповненій деталями з пір’я вздовж рукавів і низу. Волосся зірки екрану зібрала в охайну зачіску та зробила вечірній макіяж.

Тим часом чоловік акторки обрав для зустрічі Нового 2023 року чорний костюм та білу футболку.

[ + – ] Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Зокрема в мережі вже помітили схожість сукні Ніколь Кідман з образом з комедії "Випускний" 2020 року.

[ + – ] Ніколь Кідман

Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружилися у 2006 році. Від зіркового союзу підростає двоє дітей — 14-річна Сандей та 12-річна Фейт. Обидвоє народжені від сурогатної матері.

До Кіта Урбана австралійська акторка була одружена з Томом Крузом. Від цього союзу залишилося двоє нащадків — донька Ізабелла та син Коннор.

Нагадаємо, Ніколь Кідман помітили на прогулянці з дорослими доньками.

Також Фокус писав про престижну кінонагороду, яку присвоїли Ніколь Кідман.