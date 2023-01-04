Марк Цукерберг показал первое фото беременной жены

У Марка и его жены Присциллы есть уже две дочери: Август и Максима.

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Марк Цукерберг поделился фотографией своей беременной жены Присциллы, и отметил, что празднует "приход любви в 2023 году", напомнив, что они ожидают третьего ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

У 38-летнего основателя Meta и его 37-летней супруги Присциллы Чан уже есть две дочери — Максима и Августа. Максима родилась в декабре 2015 года, а Августа – в августе 2017-го.

Цена акций его компании Meta упала примерно на 60 процентов в 2022 году. Но Цукерберг оптимистично подписал фото, отметив: "С Новым годом! За все приключения и любовь, которые придут в 2023 году".

[ + – ] Марк Цукерберг и Присцилла Чан ожидают третьего ребенка Фото: Instagram zuck

В ноябре прошлого года Цукерберг объявил о первых крупных увольнениях за 18-летнюю историю Meta, ранее называвшейся Facebook.

Генеральный директор признал, что он "ошибся" в сообщении сотрудникам, сказав им, что он "берет на себя ответственность" за сокращения, которые составляют 13 процентов рабочей силы Meta.

Впервые он объявил об ожидании третьего ребенка всего за месяц до этого через пост в Instagram, принадлежащий Meta.

"С любовью. Рад сообщить, что в следующем году у Макса и Августы появится новая младшая сестра", — написал он вместе с другой фотографией, на которой он также положил руку на живот своей жены.

Напомним, Цукерберг и его жена, филантроп и бывший педиатр, встретились в очереди в туалет на вечеринке, которую они оба посещали, будучи студентами Гарварда, в 2003 году.

Вскоре они начали встречаться и поженились девять лет спустя, в 2012 году, всего через день после того, как Facebook стал достоянием общественности, и провели интимную церемонию для близких на заднем дворе своего дома.

После рождения первой дочери пара объявила в публичном письме, что большая часть их денег будет направлена на благотворительность, а не на детей.

[ + – ] Марк Цукерберг с дочкой Фото: Instagram zuck

Но финансовое положение Цукерберга в прошлом выглядело лучше, чем сегодня.

Компания потеряла более 600 миллиардов долларов в оценке, поскольку потратила миллиарды на спорный скачок в виртуальную реальность и "метавселенную".

С тех пор Meta приостановила прием на работу и уволила тысячи сотрудников.

Согласно последнему заявлению компании, почти все состояние Цукерберга связано с акциями Meta, поскольку он владеет более чем 350 миллионами акций.

Цукерберг запустил Facebook в феврале 2004 года, когда учился на втором курсе колледжа.

Позже он расширился, купив Instagram и WhatsApp, а прошлой осенью объявил, что родительская компания любая изменила бы свое название с Facebook, Inc. на Meta Platforms, Inc., чтобы "отражать свою направленность на создание метавселенной" — изменение направления, которое, похоже, имело неприятные последствия.

Ранее Присцилла рассказывала, что она и Марк стараются воспитывать детей "приземленно".

[ + – ] Свадьба Марка Цукерберга и Присциллы Чан

"У них есть обязанности, как и у нас. Марк и я берем их обоих в офис, чтобы они увидели, что мы делаем", — а Марк рассказывал, что он каждый вечер перед снов обсуждает со своими дочерьми вещи, которые он считает "самыми важными в жизни".

По его мнению, это забота о здоровье, друзья и достижение целей. Марк также рассказал, что они с женой разделили обязанности: она занимается ими утром, а он вечером.