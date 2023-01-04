Марк Цукерберг показав перше фото вагітної дружини

У Марка та його дружини Прісцили є вже дві дочки — Август і Максіма.

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Марк Цукерберг поділився фотографією своєї вагітної дружини Прісцили та зазначив, що святкує "прихід любові у 2023 році", нагадавши, що вони чекають на третю дитину. Про це пише Daily Mail.

У 38-річного засновника Meta і його 37-річної дружини Прісцили Чан уже є дві дочки — Максіма й Август. Максіма народилася в грудні 2015 року, а Август — у серпні 2017-го.

Ціна акцій його компанії Meta впала приблизно на 60 відсотків у 2022 році. Але Цукерберг оптимістично підписав фото, зазначивши: "З Новим роком! За всі пригоди та любов, які прийдуть у 2023 році".

[ + – ] Марк Цукерберг і Прісцила Чан чекають на третю дитину Фото: Instagram zuck

У листопаді минулого року Цукерберг оголосив про перші великі звільнення за 18-річну історію Meta, яка раніше називалася Facebook.

Генеральний директор визнав, що він "помилився" в повідомленні співробітникам, сказавши їм, що він "бере на себе відповідальність" за скорочення, які становлять 13 відсотків робочої сили Meta.

Уперше він оголосив про очікування третьої дитини всього за місяць до цього через пост у Instagram, що належить Meta.

"Із любов'ю. Радий повідомити, що наступного року в Макс і Август з'явиться нова молодша сестра", — написав він разом із іншою фотографією, на якій він також поклав руку на живіт своєї дружини.

Нагадаємо, Цукерберг і його дружина, філантропка та колишня педіатриня, зустрілися в черзі до туалету на вечірці, яку вони обидва відвідували, будучи студентами Гарварда, 2003 року.

Незабаром вони почали зустрічатися й одружилися через дев'ять років, у 2012 році, всього через день після того, як Facebook став надбанням громадськості, і провели інтимну церемонію для близьких на задньому дворі свого будинку.

Після народження першої доньки пара оголосила в публічному листі, що більшість їхніх грошей буде спрямована на благодійність, а не на дітей.

[ + – ] Марк Цукерберг із донькою Фото: Instagram zuck

Але фінансове становище Цукерберга в минулому мало кращий вигляд, ніж сьогодні.

Компанія втратила понад 600 мільярдів доларів в оцінці, оскільки витратила мільярди на спірний стрибок у віртуальну реальність і "метасвіт".

Із того часу Meta призупинила прийом на роботу й звільнила тисячі співробітників.

Згідно з останньою заявою компанії, майже всі статки Цукерберга пов'язані з акціями Meta, оскільки він володіє більш ніж 350 мільйонами акцій.

Цукерберг запустив Facebook у лютому 2004 року, коли навчався на другому курсі коледжу.

Пізніше він розширився, купивши Instagram і WhatsApp, а минулої осені оголосив, що будь-яка батьківська компанія змінила б свою назву з Facebook, Inc. на Meta Platforms, Inc., щоб "відбивати свою спрямованість на створення метавсесвіту" — зміна напряму, яка, схоже, мала неприємні наслідки.

Раніше Прісцила розповідала, що вона та Марк намагаються виховувати дітей "приземлено".

[ + – ] Весілля Марка Цукерберга та Прісцили Чан

"У них є обов'язки, як і в нас. Марк і я беремо їх обох в офіс, щоб вони побачили, що ми робимо", — а Марк розповідав, що він щовечора перед сном обговорює зі своїми дочками речі, які він вважає найважливішими в житті.

На його думку, це турбота про здоров'я, друзі й досягнення цілей. Марк також розповів, що вони з дружиною розділили обов'язки: вона займається ними вранці, а він увечері.