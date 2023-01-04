Звезды фильма "Ромео и Джульетта" требуют от Paramount полмиллиарда долларов за сексуальные сцены

Оливия Хасси и Леонард Уайтинг обвиняют студию в сексуальных домогательствах, насилии и мошенничестве.

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Звезды экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года подали в суд на Paramount на 500 миллионов долларов. 71-летняя Оливия Хасси и 72-летний Леонард Уайтинг подали иск в пятницу в Калифорнии. Они утверждают, что их заставили участвовать в сексуальных сценах, когда им было всего 15 и 16 лет, и снимали их обнаженными без их ведома. Об этом пишет Daily Mail.

71-летняя Оливия Хасси и 72-летний Леонард Уайтинг требуют возмещения убытков, которые "предположительно превышают 500 миллионов долларов".

Британские актеры утверждают, что изначально им сказали, что их не будут снимать обнаженными. По их словам, Дзефирелли обещал им, что в фильме не будет наготы, но в последний день съемок он сказал, что фильм "провалится", если они не исполнят сцену обнаженными с гримом для тела.

"То, что им пообещали, и то, что произошло потом, были двумя разными вещами. Они доверяли Франко Дзефирелли, им было всего 16 лет. Они считали его своим другом", — сказал в своем заявлении Тони Мариноцци, бизнес-менеджер актеров.

В иске Хасси и Уайтинг обвиняют Paramount Pictures, выпустившую фильм, в сексуальных домогательствах, мошенничестве, сексуальном насилии и умышленном причинении эмоционального дискомфорта.

[ + – ] Оливия Хасси и Леонард Уайтинг в 2018 году Фото: Getty Images

Соломон Гресен, поверенный пары, сказал, что актеры "были очень маленькими наивными детьми в 1960-х, которые не понимали, что их должно возмутить", а эротическая сцена "вызвала у них долгосрочные финансовые проблемы, причинив физическую и эмоциональную боль".

Согласно жалобе, фильм "Ромео и Джульетта" также стоил Хасси и Уайтингу "пожизненной потери заработка и других льгот и возможностей трудоустройства".

"Внезапно они стали знамениты на таком уровне, которого даже не ожидали, и вдобавок они подверглись насилию таким образом, что они не знали, как с этим бороться", — сказал Гресен.

[ + – ] Сюжет о съемках "Ромео и Джульетты"

Напомним, фильм "Ромео и Джульетта" был снят итальянским режиссером Франко Дзеффирелли и выпущен Paramount Pictures. Фильм был четырежды номинирован на "Оскар" и получил две награды: за лучшие костюмы и лучшую операторскую работу. Также он получил и множество других наград.

Фильм стал кинематографическим дебютом Оливии Хасси и Леонарда Уайтинга. Они стали первыми исполнителями ролей, чей возраст был близок к возрасту Ромео и Джульетты в пьесе Шекспира.

В то время Оливия говорила, что ей понравилось играть Джульетту, но ее утомляло внимание прессы. Она продолжила актерскую карьеру и снималась у Дзефирелли в фильме "Иисус из Назарета" в роли Девы Марии.

Уайтинг говорил, что "Ромео — это была для меня не роль. Это было состояние ощущения мира, обнаженности сердца, остроты страдания, жажды самоотвержения. Дзеффирелли угадал это состояние и за это взял на роль".

Он построил актерскую карьеру, стал известным профессором и актером озвучки, ставил пьесы для театра.

Франко Дзефирелли умер в 2019 году в возрасте 96 лет. Про обнаженную сцену в "Ромео и Джульетте" он говорил, что его фильм, это произведение искусства, и, приходя в музей, никто не отворачивается от нагой натуры.

Напомним, ранее в сексуальных домогательствах обвинили 78-летнего актера О Ен Су, звезду южнокорейского сериала "Игра в кальмара".