Зірки фільму "Ромео та Джульєтта" вимагають від Paramount пів мільярда доларів за сексуальні сцени

Олівія Гасі та Леонард Вайтінг звинувачують студію в сексуальних домаганнях, насильстві та шахрайстві.

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Зірки екранізації "Ромео та Джульєтти" 1968 року подали до суду на Paramount на 500 мільйонів доларів. 71-річна Олівія Гасі та 72-річний Леонард Вайтінг подали позов у п'ятницю в Каліфорнії. Вони стверджують, що їх змусили брати участь у сексуальних сценах, коли їм було лише 15 і 16 років, і знімали їх оголеними без їхнього відома. Про це пише Daily Mail.

71-річна Олівія Гасі та 72-річний Леонард Вайтінг вимагають відшкодування збитків, які "ймовірно, перевищують 500 мільйонів доларів".

Британські актори стверджують, що спочатку їм сказали, що їх не зніматимуть оголеними. За їхніми словами, Дзефіреллі обіцяв їм, що у фільмі не буде наготи, але в останній день зйомок він сказав, що фільм "провалиться", якщо вони не виконають сцену оголеними з гримом для тіла.

"Те, що їм пообіцяли, і те, що сталося потім, були двома різними речами. Вони довіряли Франко Дзефіреллі, їм було лише 16 років. Вони вважали його своїм другом", — сказав у своїй заяві Тоні Маріноцці, бізнес-менеджер акторів.

У позові Гасі та Вайтінг звинувачують Paramount Pictures, що випустила фільм, у сексуальних домаганнях, шахрайстві, сексуальному насильстві та навмисному заподіянні емоційного дискомфорту.

[ + – ] Олівія Гасі та Леонард Вайтінг у 2018 році Фото: Getty Images

Соломон Гресен, повірений пари, сказав, що актори "були дуже маленькими наївними дітьми в 1960-х, які не розуміли, що їх має обурити", а еротична сцена "викликала в них довгострокові фінансові проблеми, завдавши фізичного й емоційного болю".

Згідно зі скаргою, фільм "Ромео та Джульєтта" також коштував Гасі та Вайтінгу "довічної втрати заробітку й інших пільг і можливостей працевлаштування".

"Раптом вони стали знамениті на такому рівні, якого навіть не очікували, до того ж вони зазнали такого насильства, що вони не знали, як із цим боротися", — сказав Гресен.

[ + – ] Сюжет про зйомки "Ромео та Джульєтти"

Нагадаємо, фільм "Ромео та Джульєтта" був знятий італійським режисером Франко Дзеффіреллі та випущений Paramount Pictures. Фільм був чотири рази номінований на "Оскар" і отримав дві нагороди: за найкращі костюми та найкращу операторську роботу. Також він отримав безліч інших нагород.

Фільм став кінематографічним дебютом Олівії Гасі та Леонарда Вайтінга. Вони стали першими виконавцями ролей, чий вік був близьким до віку Ромео та Джульєтти в п'єсі Шекспіра.

Тоді Олівія казала, що їй сподобалося грати Джульєтту, але її стомлювала увага преси. Вона продовжила акторську кар'єру та знімалася в Дзефіреллі у фільмі "Ісус із Назарета" в ролі Діви Марії.

Вайтінг говорив: "Ромео — це була для мене не роль. Це був стан відчуття світу, оголеності серця, гостроти страждання, спраги самовідданості. Дзеффіреллі вгадав цей стан і за це взяв на роль".

Він побудував акторську кар'єру, став відомим професором і актором озвучки, ставив п'єси для театру.

Франко Дзефіреллі помер у 2019 році у віці 96 років. Про оголену сцену в "Ромео та Джульєтті" він говорив, що його фільм — це витвір мистецтва, і, приходячи до музею, ніхто не відвертається від голої натури.

Нагадаємо, раніше в сексуальних домаганнях звинуватили 78-річного актора О Ен Су, зірку південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".