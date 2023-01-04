Пэрис Хилтон повторила свой культовый образ из 2000-х (фото)

Впервые за долгое время знаменитость спела на большой сцене.

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41-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон повторила свой культовый образ с начала 2000-х. Снимками в новогоднем луке звезда соцсетей делится в своем Instagram с более чем 21 млн подписчиков.

Жена Картера Реума неожиданно появилась на концерте "Новогодняя вечеринка Майли" (выступление певиц Майли Сайрус и Долли Партон, транслируемое на американском канале NBC).

Сначала на сцене были только Майли Сайрус и Сиа, которые начали исполнять в дуэте песню 2006 Stars Are Blind, которая была выпущена как главный сингл из дебютного альбома Пэрис Хилтон. Впоследствии на сцену вышла сама светская львица и поддержала коллег по цеху в металлическом мини-платье.

[ + – ] Пэрис Хилтон

Праздничный аутфит звезда дополнила туфлями-лодочками со стразами, сетчатыми перчатками, а также бриллиантовыми украшениями: чокером, лаконичными серьгами и кольцом. К луку Хилтон добавила обруч с надписью "С новым годом!".

[ + – ] Пэрис Хилтон спела с Майли Сайрус

В Сети уже заметили схожесть платья Пэрис Хилтон с ее образом с начала 2000-х, в котором она встретила свое 21-летие.

Напомним, Пэрис Хилтон с родной сестрой примеряли праздничные образы из новой коллекции Valentino.

Также Фокус писал о поразительном сходстве Пэрис Хилтон и ее мамы.