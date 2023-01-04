Періс Гілтон повторила свій культовий образ з 2000-х (фото)

Уперше за тривалий час знаменитість заспівала на великій сцені.

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41-річна американська світська левиця Періс Гілтон повторила свій культовий образ з початку 2000-х. Знімками у новорічному луці зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram з понад 21 млн підписників.

Дружина Картера Реума несподівано з'явилася на концерті "Новорічна вечірка Майлі" (виступ співачок Майлі Сайрус та Доллі Партон, який транслювали на американському каналі NBC).

Спочатку на сцені були лише Майлі Сайрус та Сіа, які почали виконувати у дуеті пісню 2006 року Stars Are Blind, яка була випущена як головний сингл із дебютного альбому Періс. Згодом на сцену вийшла сама Періс та підтримала колег по цеху у металевій мінісукні.

[ + – ] Періс Гілтон

Святковий аутфіт зірка доповнила туфлями-човниками зі стразами, сітчастими рукавичками, а також діамантовими прикрасами: чокером, лаконічними сережками та обручкою. До луку Гілтон додала обруч із написом "З новим роком!".

[ + – ] Періс Гілтон заспівала з Майлі Сайрус

У мережі вже помітили схожість сукні Періс Гілтон з її образом з початку 2000-х, у якому вона зустріла своє 21-річчя.

Нагадаємо, Періс Гілтон з рідною сестрою приміряли святкові образи з нової колекції Valentino.

Також Фокус писав про разючу схожість Періс Гілтон та її мами.