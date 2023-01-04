Девушка Криштиану Роналду засветила на публике роскошное кольцо с бриллиантами и сапфиром

Джорджина Родригес вышла на стадион вместе с футболистом и почти всеми его детьми. Самый младшимй ребенок, девятимесячная дочь Бэлла Эсмеральда, осталась дома.

Related video

28-летняя возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес вместе с мужем и детьми прилетела в Эр-Рияд и вышла на стадион во время представления ее партнера в качестве нового игрока ФК "Аль-Наср" в Эр-Рияде. СМИ обратили внимание на массивное украшение на руке девушки. Речь идет о кольце с бриллиантами и крупным сапфиром в центре, пишет Daily Mail.

Джорджина выбрала для мероприятия повседневный образ, надев черную водолазку и синие джинсы с высокой талией. Образ дополнил длинный бордовый кардиган и дорогая розовая сумочка.

[ + – ] Джорджина Родригес с родной дочерью Аланой и пасынком Криштиану Фото: Getty

В этом городе пара проведет два года, пока закончится контракт футболиста. Сейчас Криштиану и его семья остановились в роскошном отеле, однако спортсмен уже ищет подходящий для них дом.

По его словам, у него было "множество предложений" от клубов в Европе и по всему миру, прежде чем он присоединился к "Аль-Наср".

[ + – ] Возлюбленная Роналду и почти все его дети Фото: Getty

"Для меня это отличная возможность в футболе изменить менталитет нового поколения. Никто не знал, но сейчас я могу сказать, что у меня было много возможностей в Европе, во многих клубах, в Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии было много клубов, которые пытались подписать меня. Но я дал слово этому клубу за возможность развивать не только футбол, но и другую часть этой удивительной страны", – заявил Роналду.

В ноябре прошлого года футболист резко покинул "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью с Пирсом Морганом, в котором раскритиковал как клуб, так и тренера Эрика тен Хага.

По сообщению саудовской газеты Arriyadiyah, "Аль-Наср" готов "устроить вечеринку" на том же уровне, что и "Реал Мадрид" Роналду в 2009 году.

Напомним, в конце декабря девушка Криштиану Роналду появилась на обложке испанского ELLE. В интервью Джорджина призналась, что 2022 год был для нее очень сложным. Она потеряла ребенка: одного из своих близнецов. Сын Родригес и Роналду умер при рождении. Дочь, которую назвали Белла Эсмеральда, выжила. Сейчас ей девять месяцев.