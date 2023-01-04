Дівчина Кріштіану Роналду засвітила на публіці розкішну каблучку з діамантами та сапфіром

Джорджина Родрігес вийшла на стадіон разом із футболістом і майже всіма його дітьми. Наймолодша дитина, дев'ятимісячна дочка Белла Есмеральда, залишилася вдома.

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28-річна кохана португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес разом із чоловіком і дітьми прилетіла в Ер-Ріяд і вийшла на стадіон під час представлення її партнера як нового гравця ФК "Аль-Наср" в Ер-Ріяді. ЗМІ звернули увагу на масивну прикрасу на руці дівчини. Йдеться про каблучку з діамантами та великим сапфіром у центрі, пише Daily Mail.

Джорджина обрала для заходу повсякденний образ, одягнувши чорну водолазку та сині джинси з високою талією. Образ доповнив довгий бордовий кардиган і дорога рожева сумочка.

[ + – ] Джорджина Родрігес із рідною дочкою Аланою та пасинком Кріштіану Фото: вулкан

У цьому місті пара проведе два роки, доки закінчиться контракт футболіста. Зараз Кріштіану та його родина зупинилися в розкішному готелі, проте спортсмен вже шукає потрібний для них будинок.

За його словами, він мав "безліч пропозицій" від клубів у Європі та по всьому світу, перш ніж він приєднався до "Аль-Наср".

[ + – ] Кохана Роналду й майже всі його діти Фото: вулкан

"Для мене це чудова можливість у футболі змінити менталітет нового покоління. Ніхто не знав, але зараз я можу сказати, що в мене було багато можливостей у Європі, у багатьох клубах, у Бразилії, Австралії, США, навіть у Португалії було багато клубів, які намагалися підписати мене. Але я дав слово цьому клубу за можливість розвивати не лише футбол, а й іншу частину цієї дивовижної країни", — заявив Роналду.

Торік у листопаді футболіст різко залишив "Манчестер Юнайтед" після скандального інтерв'ю з Пірсом Морганом, у якому розкритикував як клуб, так і тренера Еріка тен Хага.

За повідомленням саудівської газети Arriyadiyah, "Аль-Наср" готовий "влаштувати вечірку" на тому ж рівні, що й "Реал Мадрид" Роналду у 2009 році.

Нагадаємо, наприкінці грудня дівчина Кріштіану Роналду з'явилася на обкладинці іспанського ELLE. В інтерв'ю Джорджина зізналася, що 2022 був для неї дуже складним. Вона втратила дитину — одного зі своїх близнюків. Син Родрігес і Роналду помер під час народження. Дочка, яку назвали Белла Есмеральда, вижила. Нині їй дев'ять місяців.