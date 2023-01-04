Экс-жена Виталия Кличко примет участие в немецких "Танцах со звездами"

Впрочем, в Сети новость вызвала неоднозначную реакцию.

Related video

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова стала участницей немецких "Танцев со звездами". Об этом она сообщила в своем Instagram.

Как известно, экс-возлюбленная украинского политика несколько лет проживает в Германии, а летом 2022 года пара объявила о разводе. Теперь Наталья Егорова, вернувшая свою девичью фамилию, объявила об участии в популярном формате шоу.

В частности, Наталья Егорова показала, как готовится к участию в шоу. Она вышла на раннюю пробежку и прыгала на скакалке.

Впрочем, не все пользователи Сети удовлетворены решением бывшей супруги Виталия Кличко, поскольку заметили в этом политический подтекст. Многие пишет, что не стоит спекулировать на теме войны в Украине, а некоторые вообще предложили пригласить к участию также россиян.

От союза бывших супругов подрастают трое общих детей — 22-летний Егор-Дениэль, 17-летний Максим и 20-летняя дочь Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей.

[ + – ] Наталья Егорова готовится к участию в немецких "Танцах со звездами"

В конце лета 2022 Наталья и Виталий объявили об окончании своего брака, который длился более 20 лет. Судя по всему, главной причиной стало расстояние между экс-парой.

Напомним, Наталья Егорова показала, как украшает с детьми новогоднюю елку.

Также Фокус писал о свежих фото взрослого сына киевского мэра.