Ексдружина Віталія Кличка візьме участь у німецьких "Танцях з зірками"

Втім, у мережі новина викликала неоднозначну реакцію.

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова стала учасницею німецьких "Танців з зірками". Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Як відомо, екскохана українського політика кілька років мешкає в Німеччині, а влітку 2022 пара оголосила про розлучення. Наразі Наталія Єгорова, яка повернула своє дівоче прізвище, оголосила про участь у популярному форматі шоу.

Зокрема Наталія Єгорова показала, як готується до участі в шоу. Вона вийшла на ранню пробіжку та стрибала на скакалці.

Втім, не всі користувачі мережі задоволені рішенням колишньої дружини Віталія Кличка, оскільки помітили в цьому політичний підтекст. Багато хто пише, що не варто спекулювати на темі війни в Україні, а дехто взагалі запропонував запросити до участі також росіян.

Від союзу колишнього подружжя підростають троє спільних дітей — 22-річний Єгор-Деніель, 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія. Усі вони мешкають та навчаються за кордоном.

[ + – ] Наталія Єгорова готується до участі в німецьких "Танцях з зірками"

У кінці літа 2022 Наталія та Віталій оголосили про закінчення свого шлюбу, який тривав понад 20 років. Судячи з усього, головною причиною стала відстань між експарою.

Нагадаємо, Наталія Єгорова показала, як прикрашає з дітьми новорічну ялинку.

Також Фокус писав про свіжі фото дорослого сина київського мера.