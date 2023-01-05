День рождения Анджелины Джоли и человеческий череп. Значения тату Брэда Питта

Ряд рисунков на теле актера посвящен бывшей жене и детям.

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59-летний голливудский актер Брэд Питт довольно часто набивает тату, посвященные особым событиям или людям в своей жизни. О значении татуировок бывшего супруга Анджелины Джоли пишет Page Six.

Несмотря на то, что актер часто прикрывает рисунки на теле на красных дорожках, он владеет рядом татуировок, начиная от стиха 13-го века до эскиза носорога.

Голливудская звезда буквально носит свое сердце на рукаве, и многие дизайны посвящены его детям и бывшей жене, американской актрисе Анджелине Джоли.

Бывшие супруги любили делать татуировки, но Джоли сказала Radio Times в 2014 году, что ее муж не хотел, чтобы дети пошли по их стопам.

"Особенно тяжело папам и девочкам", — сказала она тогда. "Почему-то мужчины становятся несколько чувствительнее, когда дочь делает татуировки".

[ + – ] Татуировки Брэда Питта

Хотя он, возможно, не хотел бы, чтобы его дочки делали тату, Питт не один раз посещал тату-салоны в течении многих лет.

"Абсурды существования", Ледяной человек Этци и "Непокоренный"

На левом предплечье Брэд Питт имеет одну из своих первых татуировок: французская фраза, которая переводится как "жизнь абсурдная".

Спустя много лет голливудский актер добавил татуировку старейшей мумии в мире, Этци-Ледяника, слева от высказывания. А под этим эскизом у звезды "Бойцовского клуба" жирным прописными буквами написано слово "Invictus" (что означает "непокоренный" или "непобежденный" на латинице).

Семейные инициалы

Длинная тонкая вертикальная линия витатуирована на правой руке Питта, пересекаясь с горизонтальной линией чуть ниже запястья, образуя крест. Буква "А" для Анджелины Джоли написана чернилами на левой стороне креста, а на правой — инициалы всех шести их детей: "М" — Мэддокс, "П" — Пакс, "С" — Захара, "S" — Шайло, "K — Нокс и "V" — Вивьен.

День рождения бывшей возлюбленной

У Питта день рождения его бывшей жены написано на нижней части живота на кхмерском языке — официальном языке Камбоджи, где родился Мэддокс. В 2014 году актер показал публике новое тату, махая рукой поклонникам.

[ + – ] Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

"Альфа" и "Омега"

В июле 2022 года Брэд Питт снова продемонстрировал свою нижнюю часть пресса во время фотосессии для фильма "Быстрее пули" — и хотя день рождения его бывшей жены, казалось, было удалено лазером, его дизайны "Альфа" и "Омега" остались нетронутыми. В христианстве первая и последняя буквы греческого алфавита используются для обозначения всеохватности Бога.

Мотоцикл

Известный энтузиаст мотоциклов, владеющий потрясающей коллекцией мотоциклов, получил одного черно-белого на своем плече.

[ + – ] Брэд Питт

Дудлы Анджелины Джоли

Чернила на нижней части спины актера могли выглядеть как куча случайных линий, но, как сообщается, это сама Джоли нарисовала рисунки, после чего Питт приказал их навсегда отразить на теле.

Стихотворение Руми и человек-тень

Персидский мистический поэт 13-го века может быть маловероятным источником вдохновения для боди-арта, но перед своей свадьбой в 2014 году с Джоли Питт оставил на внутренней стороне английский перевод текста Джалал ад-Дина Мохаммада ибн Балхи — он же Руми — на его правом бицепсе. В нем сказано: "Существует поле вне всех понятий добра и зла. Я встречу вас там".

Наряду со стихом Руми он имеет черный силуэт человека, стоящего над своей тенью.

Торнадо

Хотя другие его татуировки на спине трудно различить (некоторые из них похожи на фигурки), у Питта есть черный эскиз торнадо на левом бедре.

Череп и носорог

В частности, Брэд Питт попал в заголовки газет, когда надел юбку на берлинскую премьеру фильма "Быстрее пули" в июле 2022 года, но вместе с ногой он также показал две, казалось бы, новые татуировки. На одной ноге начертан контур головы носорога, а на другой – человеческий череп в том же стиле.

[ + – ] Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, Кортни Лав рассказала о мстительном характере Брэда Питта.

Также Фокус писал о том, как Брэд Питт встретил Новый 2023 год.