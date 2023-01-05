День народження Анджеліни Джолі та людський череп. Значення тату Бреда Пітта

Низка малюнків на тілі актора присвячені колишній дружині та дітям.

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59-річний голлівудський актор Бред Пітт доволі часто набиває тату, які присвячує особливим подіям чи людям у своєму житті. Про значення татуювань колишнього чоловіка Анджеліни Джолі пише Page Six.

Незважаючи на те, що актор часто прикриває малюнки на тілі на червоній доріжці, він є власником низки татуювань, починаючи від вірша 13-го століття до ескізу носорога.

Голлівудська зірка буквально носить своє серце на рукаві, і багато дизайнів присвячені його дітям і колишній дружині, американській акторці Анджеліні Джолі.

Колишнє подружжя любило татуювання, але Джолі сказала Radio Times у 2014 році, що її чоловік не хотів, щоб їхні діти пішли їхніми стопами.

"Особливо важко татам і дівчаткам", — сказала вона тоді. "Чомусь чоловіки стають дещо чутливішими, коли донька робить татуювання".

[ + – ] Татуювання Бреда Пітта

Хоча він, можливо, не хотів би, щоб його дівчата робили тату, Пітт, звичайно, багато разів відвідував тату-салон протягом багатьох років.

"Абсурди існування", Крижана людина Етці та "Нескорений"

На лівому передпліччі Бред Пітт має одне зі своїх перших татуювань: французька фраза, що перекладається як "життя абсурдне".

Через багато років голлівудський актор додав татуювання найстарішої мумії у світі, Етці-Льодяника, ліворуч від висловлювання. А під цим ескізом у зірки "Бійцівського клубу" жирним великими літерами написано слово "Invictus" (що означає "нескорений" або "непереможений" латиницею).

Сімейні ініціали

Довга тонка вертикальна лінія витатуйована на правій руці Пітта, перетинаючись із горизонтальною лінією трохи нижче зап’ястя, утворюючи хрест. Літера "А" для Анджеліни Джолі написана чорнилом на лівій стороні хреста, а на правій — ініціали всіх шести їхніх дітей: "М" — Меддокс, "П" — Пакс, "З" для Захара, "S" для Шайло, "K" для Нокс і "V" для Вів'єн.

День народження колишньої коханої

У Пітта день народження його колишньої дружини написано на нижній частині живота кхмерською мовою — офіційною мовою Камбоджі, де народився Меддокс. У 2014 році актор показав публіці нове тату, махаючи рукою шанувальникам.

[ + – ] Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

"Альфа" і "Омега"

У липні 2022 року Бред Пітт знову продемонстрував свою нижню частину пресу під час фотосесії для фільму "Потяг-куля" — і хоча день народження його колишньої дружини, здавалося, було видалено лазером, його дизайни "Альфа" та "Омега" залишилися недоторканими. У християнстві перша й остання літери грецького алфавіту використовуються для позначення всеосяжності Бога.

Мотоцикл

Відомий ентузіаст мотоциклів, який володіє приголомшливою колекцією мотоциклів, отримав одного чорно-білого на своєму плечі.

[ + – ] Бред Пітт

Дудли Анджеліни Джолі

Чорнило на нижній частині спини актора могло виглядати як купа випадкових ліній, але, як повідомляється, це сама Джолі намалювала малюнки, після чого Пітт наказав їх назавжди відбити на тілі.

Вірш Румі та людина-тінь

Перський містичний поет 13-го століття може бути малоймовірним джерелом натхнення для боді-арту, але перед своїм весіллям у 2014 році з Джолі Пітт витатуював на внутрішній стороні англійський переклад тексту Джалал ад-Діна Мохаммада ібн Балхі — він же Румі — на його правому біцепсі. У ньому сказано: "Існує поле поза всіма поняттями добра і зла. Я зустріну вас там".

Поряд з віршем Румі він має чорний силует людини, що стоїть над своєю тінню.

Торнадо

Хоча інші його татуювання на спині важко розрізнити (деякі з них схожі на фігурки), Пітт має чорний ескіз торнадо на лівому стегні.

Череп і носоріг

Зокрема Бред Пітт потрапив у заголовки газет, коли вдягнув спідницю на берлінську прем’єру фільму "Потяг-куля" в липні 2022 року, але разом із ногою він також показав два, здавалося б, нові татуювання. На одній нозі накреслено контур голови носорога, а на іншій – людський череп у тому ж стилі.

[ + – ] Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кортні Лав розповіла про мстивий характер Бреда Пітта.

Також Фокус писав про те, як Бред Пітт зустрів Новий 2023 рік.