Сэмюэл Л. Джексон вместо Уэнсдей. В Сети завирусилось неудачное тату с Дженной Ортегой

Изображение Уэнсдей пользуется большим спросом у тату-мастеров. Но не обходится без казусов.

Related video

Сериал "Уэнсдей", ставший настоящим хитом Netflix, настолько захватил фанатов, что они не только учат нашумевший танец главной героини и копируют ее стиль в одежде и прическе, но и набивают ее портрет на теле. Иногда, правда, лучшие намерения оборачиваются весьма непредсказемыми результатами. Так, в Сети завирусилось тату с изображением Уэнздей в исполнении Дженны Ортеги, которое вызвало бурную реакцию пользователей.

Дело в том. что на рисунке самая угрюмая представительница семейства Аддамс мало того, что улыбается, но еще и совершенно не похожа на себя. Невозможно не заметить ее сходство с другим человеком – актером Сэмюэлем Л. Джексоном.

[ + – ] Сэмюэл Л. Джексон

Изображение набрало миллионы просмотров в Twitter, а в комментариях люди делились своими мнениями, GIF-файлами и мемами о том, как получилась татуировка.

"Ну, это должна была быть Уэнсдей Аддамс, но она больше похож на Сэмюэля Л. Джексона в детстве… lol #HappyNewYear Squad", "Не Уэнздей, а Л. Джексон", "Когда вы делаете татуировку Уэнсдей Аддамс, услышав, что Сэмюэля Л. Джексона рассматривают на главную роль", "Это "утро понедельника", Аддамс, после длинных выходных", "Если бы у Сэмюэля Л. Джексона и Рианны был ребенок по любви", – шутят пользователи.

Премьера сериала состоялась 23 ноября и мгновенно стала хитом. На первом месте Netflix остается июльская премьера первой половины четвертого сезона "Очень странных дел". Его посмотрели 7,2 миллиарда минут. Уже планируется второй сезон проекта.

Напомним, Дженна Ортега рассказала, что сыграла две роли в сериале "Уэнсдей".