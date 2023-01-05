Семюел Л. Джексон замість Венздей. У мережі завірусилося невдале тату з Дженною Ортегою

Зображення Венздей має великий попит у тату-майстрів. Але не обходиться без казусів.

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Серіал "Венздей", що став справжнім хітом Netflix, настільки захопив фанатів, що вони не лише вчать гучний танець головної героїні та копіюють її стиль у одязі й зачісці, а й набивають її портрет на тілі. Іноді, щоправда, найкращі наміри обертаються непередбачуваними результатами. Так, у мережі завірусилося тату із зображенням Венздей у виконанні Дженни Ортеги, яке викликало бурхливу реакцію користувачів.

Справа в тому, що на малюнку найпохмуріша представниця сімейства Аддамс мало того, що посміхається, але ще й зовсім не схожа на себе. Неможливо не помітити її схожість із іншою людиною — актором Семюелем Л. Джексоном.

[ + – ] Семюел Л. Джексон

Зображення набрало мільйони переглядів у Twitter, а в коментарях люди ділилися своїми думками, GIF-файлами та мемами про те, яким вийшло татуювання.

"Ну, це мала бути Венздей Аддамс, але вона більше схожа на Семюеля Л. Джексона в дитинстві… lol #HappyNewYear Squad", "Не Венздей, а Л. Джексон", "Коли ви робите татуювання Венздей Аддамс, почувши, що Семюеля Л. Джексона розглядають на головну роль", "Це "ранок понеділка" Аддамс після довгих вихідних", "Якби в Семюеля Л. Джексона та Ріанни була дитина за коханням", — жартують користувачі.

Прем'єра серіалу відбулася 23 листопада та миттєво стала хітом. На першому місці Netflix залишається липнева прем'єра першої половини четвертого сезону "Дивних див". Його переглянули 7,2 мільярда хвилин. Уже заплановано другий сезон проєкту.

Нагадаємо, Дженна Ортега розповіла, що зіграла дві ролі в серіалі "Венздей".