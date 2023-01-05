Брэдли Купер с дочерью продемонстрировали идеальный family-look (фото)

Голливудскую звезду заметили на прогулке с ребёнком в Нью-Йорке.

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48-летний голливудский актер Брэдли Купер продемонстрировал с дочерью Леей идеальный family-look. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленный модели Ирины Шейк отвел дочь в школу, и на Манхэттене их "поймали" местные папарацци. На американском актере была розовая футболка и серые брюки. К образу он добавил шапку и солнцезащитные очки.

Тем временем дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк была одета в нежно-розовое платье в клетку. Ее волосы были распущены, а рюкзак нес звездный отец. На ногах пятилетней Леи были меховые розовые сапожки.

[ + – ] Брэдли Купер с дочерью

В конце 2022 года стало известно о примирении Ирины Шейк и Брэдли Купера. Знаменитости разошлись в 2019 году после слухов о романе актера с певицей Леди Гагой.

За этот период звездная пара проводила все равно часто проводила вместе время для общего ребенка, который стал для обоих первым. А осенью 2022 года стало известно об окончательном примирении Шейк и Купера. Некоторые инсайдеры даже сообщали, что пара задумалась о пополнении в семье.

Напомним, Брэдли Купер трогательно держал зонтик над головой своей единственной дочери.

Также Фокус писал о семейной прогулке Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью.