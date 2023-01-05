Бредлі Купер з донькою продемонстрували ідеальний family-look (фото)

Голлівудську зірку помітили на прогулянці з дитиною в Нью-Йорку.

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48-річний голлівудський актор Бредлі Купер продемонстрував з донькою Леєю ідеальний family-look. Про це пише Daily Mail.

Коханий моделі Ірини Шейк відвід їхню доньку до школи, і на Манхеттені їх "зловили" місцеві папараці. На американському актору була рожева футболка та сірі штани. До образу він додав шапку та сонцезахисні окуляри.

Тим часом донька Бредлі Купера та Ірини Шейк була одягнута в ніжно-рожеву сукню у клітинку. Її волосся було розпущене, а рюкзак ніс зірковий батько. На ногах п'ятирічної Леї були хутряні рожеві чобітки.

[ + – ] Бредлі Купер з донькою

Наприкінці 2022 року стало відомо про примирення Ірини Шейк та Бредлі Купера. Знаменитості розійшлися у 2019 після чуток про роман актора зі співачкою Леді Гагою.

За цей період зіркова пара проводила все одно часто проводила разом час задля спільної дитини, яка стала для обох першою. А восени 2022 стало відомо про остаточне примирення Шейк та Купера. Деякі інсайдери навіть повідомляли, що пара задумалася про поповнення в родині.

Нагадаємо, Бредлі Купер зворушливо тримав парасольку над головою своєї єдиної доньки.

Також Фокус писав про сімейну прогулянку Ірини Шейк та Бредлі Купера з донькою.