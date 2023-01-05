73-летняя Вера Вонг показала, как выглядит после Нового года (фото)
Знаменитость примеряла белый купальник и серебристую корону у бассейна своего дома.
73-летняя американская модельер Вера Вонг показала, как выглядит после встречи Нового 2023 года. В своем Instagram дизайнер китайского происхождения поделилась несколькими кадрами.
На фото она позирует в белом купальнике, демонстрируя свои стройные ноги и подтянутую фигуру. К луку Вера Вонг добавила коралловые меховые ботинки, серебристую корону и солнцезащитные очки. В руках модельер держала чашку с кофе.
"Утро после Нового года и кофе в бассейне", — подписала карусель фото американская знаменитость.
Между тем, ее новую публикацию лайкнули почти 22 тысячи человек менее чем за сутки.
В частности, Вера Вонг поделилась снимками, на которых позирует в полупрозрачном платье Prada. Волосы знаменитости распущены, а на ногах Вонг были белые тапочки.
"Закат на заливе. Повседневный блеск... Prada блеск ✨", — подписала фото модельер китайского происхождения.
Вера Вонг известна своими роскошными свадебными платьями, которые выбирают современные селебрити в важный день в их жизни.
Напомним, Вера Вонг организовала громкую вечеринку в честь своего 73-летия.
Также Фокус писал о довольно смелом образе 73-летней Веры Вонг для красной дорожки осенью 2022 года.