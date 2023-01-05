73-річна Вера Вонг показала, як виглядає після Нового року (фото)

Знаменитість приміряла білий купальник та сріблясту корону біля басейну свого дому.

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73-річна американська модельєрка Вера Вонг показала, як виглядає після зустрічі Нового 2023 року. У своєму Instagram дизайнерка китайського походження поділилася кількома кадрами.

На фото вона позує в білому суцільному купальнику, демонструючи свої стрункі ноги та підтягнуту фігуру. До луку Вера Вонг додала коралові хутряна чоботи, сріблясту корону та сонцезахисні окуляри. У руках модельєрка тримала чашку з кавою.

"Ранок після Нового року та кава в басейні", — підписала карусель фото американська знаменитість.

Тим часом її нову публікацію лайкнули майже 22 тисячі людей менш як за добу.

[ + – ] Вера Вонг

Зокрема Вера Вонг поділилася знімками, на яких позує в напівпрозорій сукні Prada. Волосся знаменитості розпущене, а на ногах Вонг були білі капці.

"Захід сонця на затоці. Повсякденний блиск……. Prada блиск ✨", — підписала фото модельєрка китайського походження.

[ + – ] Вера Вонг

Вера Вонг відома своїми розкішними весільними сукнями, які обирають сучасні селебриті у важливий день у житті.

Нагадаємо, Вера Вонг організувала гучну вечірку на честь свого 73-річчя.

Також Фокус писав про доволі сміливий образ 73-річної Віри Вонг для червоної доріжки восени 2022.