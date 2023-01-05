Принц Гарри до сих пор носит подарок от бывшей девушки

Кулон на кожаном шнурке Гарри носит уже более десяти лет. По слухам, это подарок от Челси Дэви, с которой он встречался до Меган Маркл.

Related video

В Сети появился пересказ главы еще не вышедших, но уже нашумевших мемуаров принца Гарри "Запасной". В нем красочно описывается драка, которая якобы произошла между Гарри и Уильямом в 2019 году. Но принц привлек внимание к украшению, которое носит, не снимая, уже много лет. Пикантно, но это подарок от его бывшей девушки Челси Дэви, пишет Daily Mail.

38-летний принц Гарри утверждает в своей книге, что брат напал на него в 2019 году, когда они повздорили из-за Меган Маркл. Герцог Сассекский заявил, что Уильям "схватил его за воротник, порвал ожерелье и повалил его на пол".

После драки, сообщат Гарри, у него остались синяки и царапины. А сам он, бывший военный побывавший в Афганистане, был "очень напуган".

Именно этот кулон и является подарком от Челси, Гарри не снимает его уже более десяти лет.

[ + – ] Подарок от бывшей принц Гарри носит до сих пор

Гарри и Челси, которые познакомились во время учебы в школе в Лондоне, встречались время от времени в течение шести лет с 2004 года после того, как Гарри поехал в Зимбабве, где отец-миллионер Челси владеет и управляет охотничьим заповедником, во время своего академического отпуска.

[ + – ] Принц Гарри и Челси Дэви Фото: Getty Images

Считается, что герцог Сассекский начал носить серебряный кулон на кожаном шнурке в то время.

Он расстался с Челси в 2011 году, знакомился с другими девушками, женился на Меган Маркл, но с подарком не расставался.

[ + – ] Кулон принца Гарри Фото: Скриншот

Гарри по-прежнему носит кулон, и кожаный шнурок часто виден, когда надевает рубашки и расстегивает воротник. Со временем к нему добавился еще один кулон.

Напомним, в своих скандальных мемуарах Гарри пишет, что после драки Уильям просил его не говорить об этом с Меган. А первый, с кем он обсудил драку, был его "терапевт".

Меган он все же рассказал о произошедшем и та "не была удивлена, или рассержена", Гарри пишет, что ей было "грустно".

В описанном эпизоде Гарри называет Уильяма – "Уилли", а он его "Гарольд", что странно, потому что это даже не его имя. Полное имя принца Гарри звучит как Генри Чарльз Альберт Дэвид.

Выдержка из мемуаров была опубликована The Guardian, в которой говорится, что это была просочившаяся копия. Неизвестно, как газета получила ранний экземпляр книги, учитывая, что издатель Penguin Random House сделал все возможное, чтобы предотвратить утечку.

Напомним, в мемуарах Гарри утверждает, что это брат и Кейт Миддлтон "заставили" его надеть нацистскую форму. Хотя на той вечеринке присутствовал также его друг Гай Пелли, наряженный королевой Елизаветой. И считалось, что это именно Гай уговорил Гарри нарядиться в скандальный костюм.