Принц Гаррі досі носить подарунок від колишньої дівчини

Кулон на шкіряному шнурку Гаррі носить уже понад десять років. За чутками, це подарунок від Челсі Деві, з якою він зустрічався до Меган Маркл.

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У мережі з'явився переказ розділів ще не опублікованих, але вже гучних мемуарів принца Гаррі "Запасний". У ньому яскраво описується бійка, яка нібито сталася між Гарі та Вільямом у 2019 році. Але принц привернув увагу до прикраси, яку носить, не знімаючи, вже багато років. Пікантно, але це подарунок від його колишньої дівчини Челсі Деві, пише Daily Mail.

38-річний принц Гаррі стверджує у своїй книзі, що брат напав на нього у 2019 році, коли вони посварилися через Меган Маркл. Герцог Сассекський заявив, що Вільям "схопив його за комір, порвав намисто й повалив його на підлогу".

Після бійки, повідомляють Гаррі, у нього залишилися синці та подряпини. А сам він, колишній військовий, який побував в Афганістані, був "дуже наляканий".

Саме цей кулон і є подарунком від Челсі, Гаррі не знімає його вже понад десять років.

[ + – ] Подарунок від колишньої принц Гаррі носить досі

Гаррі та Челсі, які познайомилися під час навчання в школі в Лондоні, зустрічалися час від часу протягом шести років із 2004 року після того, як Гаррі поїхав до Зімбабве, де батько-мільйонер Челсі володіє та керує мисливським заповідником, під час своєї академічної відпустки.

[ + – ] Принц Гаррі та Челсі Деві Фото: Getty Images

Вважається, що герцог Сассекський почав носити срібний кулон на шкіряному шнурку на той час.

Він розлучився з Челсі у 2011 році, знайомився з іншими дівчатами, одружився з Меган Маркл, але з подарунком не розлучався.

[ + – ] Кулон принца Гаррі Фото: Скриншот

Гаррі, як і раніше, носить кулон, і шкіряний шнурок часто видно, коли він одягає сорочки та розстібає комір. Згодом до нього додався ще один кулон.

Нагадаємо, у своїх скандальних мемуарах Гаррі пише, що після бійки Вільям просив не говорити про це з Меган. А першим, із ким він обговорив бійку, був його "терапевт".

Меган він усе ж таки розповів про те, що сталося, і та "не була здивована або розсерджена", Гаррі пише, що їй було "сумно".

В описаному епізоді Гаррі називає Вільяма "Віллі", а він його — "Гарольд", що дивно, бо це навіть не його ім'я. Повне ім'я принца Гаррі звучить як Генрі Чарльз Альберт Девід.

Витяг із мемуарів був опублікований The Guardian, де говориться, що це була копія, яка просочилася. Невідомо, як газета отримала ранній екземпляр книги, з огляду на те, що видавець Penguin Random House зробив усе можливе, щоб запобігти витоку.

Нагадаємо, у мемуарах Гаррі стверджує, що це брат і Кейт Міддлтон "змусили" його вдягнути нацистську форму. Хоча на тій вечірці був також його друг Гай Пеллі, вбраний королевою Єлизаветою. І вважалося, що це саме Гай умовив Гаррі вбратися в скандальний костюм.