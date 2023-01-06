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Рождество 2023: главные приметы Сочельника и 7 января
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Наши предки верили, что Рождество – особенный праздник, и уделяли особое внимание приметам.
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С 6 на 7 января православные христиане будут отмечать Рождество – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии он входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. С ним связано немало традиций, обычаев и примет. Именно о последних решил рассказать Фокус, поинтересовавшись, во что же верили наши предки много лет назад и верят сейчас.
Приметы на Сочельник (вечер перед Рождеством)
- Если в этот вечер в доме кто-то разобьет посуду или что-то прольет, – к ссоре и неприятностям.
- Постучавшая в окно птица сулит хорошие и радостные новости.
- За стол семья должна садиться с появлением первой звезды, а во время ужина необходимо попробовать каждое из блюд, которые стоят на столе.
- Перед тем, как садиться за стол, хозяева должны сытно накормить домашний скот, если таковой имеется.
- Если во дворе живет собака на цепи, и она завоет – быть беде. Чтобы этого не случилось, в Сочельник нужно отвязать ее и сказать: "Как веревка тебя не держит, так и беда за мой дом держаться не будет".
- В гости на Рождество лучше всего приглашать только по-настоящему близких и дорогих людей, тогда в доме будет покой, а в делах удача.
- Сыграть свадьбу в этот день – к долгой и счастливой жизни пары.
- Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время.
- Ясное звездное небо в Сочельник обещает большой урожай гороха.
Приметы на 7 января
- Человек, который 7 января споткнется по дороге в церковь, может через 12 лет сильно заболеть. Чтобы этого не произошло, нужно сказать: "К Богу иду, он меня и спасет".
- Наши бабушки и дедушки верили, что если на Рождество разыграется метель – будут хорошо роиться пчелы, а снег 7 января – к хорошему году. Чем больше снега в этот день, тем удачнее будет год. Иней, покрывший деревья на Рождество – к хорошему урожаю хлеба.
- Теплое Рождество обещало холодную весну.
- Мороз на Рождество сулит и холодное Крещение.
- Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.
- Если кошка царапает когтями стену, это говорит о том, что скоро испортится погода. Если же животное спит, свернувшись клубком, – ждите морозы.