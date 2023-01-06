Рождество 2023: главные приметы Сочельника и 7 января

Наши предки верили, что Рождество – особенный праздник, и уделяли особое внимание приметам.

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С 6 на 7 января православные христиане будут отмечать Рождество – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии он входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. С ним связано немало традиций, обычаев и примет. Именно о последних решил рассказать Фокус, поинтересовавшись, во что же верили наши предки много лет назад и верят сейчас.

Приметы на Сочельник (вечер перед Рождеством)

Если в этот вечер в доме кто-то разобьет посуду или что-то прольет, – к ссоре и неприятностям.

Постучавшая в окно птица сулит хорошие и радостные новости.

За стол семья должна садиться с появлением первой звезды, а во время ужина необходимо попробовать каждое из блюд, которые стоят на столе.

Перед тем, как садиться за стол, хозяева должны сытно накормить домашний скот, если таковой имеется.

Если во дворе живет собака на цепи, и она завоет – быть беде. Чтобы этого не случилось, в Сочельник нужно отвязать ее и сказать: "Как веревка тебя не держит, так и беда за мой дом держаться не будет".

В гости на Рождество лучше всего приглашать только по-настоящему близких и дорогих людей, тогда в доме будет покой, а в делах удача.

Сыграть свадьбу в этот день – к долгой и счастливой жизни пары.

Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время.

Ясное звездное небо в Сочельник обещает большой урожай гороха.

Приметы на 7 января

Человек, который 7 января споткнется по дороге в церковь, может через 12 лет сильно заболеть. Чтобы этого не произошло, нужно сказать: "К Богу иду, он меня и спасет".

Наши бабушки и дедушки верили, что если на Рождество разыграется метель – будут хорошо роиться пчелы, а снег 7 января – к хорошему году. Чем больше снега в этот день, тем удачнее будет год. Иней, покрывший деревья на Рождество – к хорошему урожаю хлеба.

Теплое Рождество обещало холодную весну.

Мороз на Рождество сулит и холодное Крещение.

Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.

Если кошка царапает когтями стену, это говорит о том, что скоро испортится погода. Если же животное спит, свернувшись клубком, – ждите морозы.

Напомним, что можно и чего нельзя делать в Рождество.