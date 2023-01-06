Різдво 2023: головні прикмети Святвечора та 7 січня

Наші пращури вірили, що Різдво — особливе свято, і приділяли особливу увагу прикметам.

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З 6 на 7 січня православні християни відзначатимуть Різдво – одне з головних християнських свят, встановлене на честь народження у плоті Ісуса Христа від Діви Марії. У православ'ї він входить до панських двонадесятих свят і передується 40-денним Різдвяним постом. З ним пов'язано чимало традицій, звичаїв та прикмет. Саме про останні вирішив розповісти Фокус, поцікавившись, у що ж вірили наші пращури багато років тому і вірять зараз.

Прикмети на Святвечір (вечір перед Різдвом)

Якщо цього вечора в будинку хтось розіб'є посуд чи щось проллє, – до сварки та неприємностей.

Птах, що постукав у вікно, обіцяє хороші і радісні новини.

За стіл сім'я повинна сідати з появою першої зірки, а під час вечері необхідно скуштувати кожну зі страв, які стоять на столі.

Перед тим, як сідати за стіл, господарі повинні ситно нагодувати худобу, якщо така є.

Якщо у дворі живе собака на ланцюгу, і він завиє – бути біді. Щоб цього не трапилося, на Святвечір треба відв'язати її і сказати: "Як мотузка тебе не тримає, так і біда за мій дім триматися не буде".

У гості на Різдво найкраще запрошувати лише по-справжньому близьких та дорогих людей, тоді в будинку буде спокій, а в справах удача.

Зіграти весілля цього дня – до довгого та щасливого життя пари.

Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

Ясне зоряне небо на Святвечір обіцяє великий урожай гороху.

Прикмети на 7 січня

Людина, яка 7 січня спіткнеться дорогою до церкви, може через 12 років сильно захворіти. Щоб цього не сталося, треба сказати: "До Бога йду, він мене і врятує".

Наші бабусі та дідусі вірили, що якщо на Різдво розіграється хуртовина – будуть добре роїтись бджоли, а сніг 7 січня – до хорошого року. Чим більше снігу у цей день, тим більш вдалим буде рік. Іній, що покрив дерева на Різдво – до врожаю хліба.

Тепле Різдво обіцяло холодну весну.

Мороз на Різдво обіцяє і холодне Хрещення.

Відлига цього дня обіцяє теплу та ранню весну.

Якщо кішка дряпає кігтями стіну, це говорить про те, що незабаром зіпсується погода. Якщо ж тварина спить, згорнувшись клубком, – чекайте на морози.

Нагадаємо, що можна і чого не можна робити на Різдво.