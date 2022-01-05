Православне Різдво 2022 в Україні. Що можна і чого не можна робити 7 січня

Навіть ті, хто не можуть назвати себе вірянами, зазвичай дотримуються правил свята: сідають за стіл з першою зіркою і готують 12 страв.

Наближається Різдво 2022, одне з головних релігійних свят року, яке православні українці відзначають за юліанським календарем — 7 січня. Але передує святу Святий вечір, коли вся сім'я збирається за столом, на якому зібрано 12 пісних страв. Втім, це не єдині традиції, які дотримуються цього дня.

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Що можна робити, а що категорично заборонено на Різдво, які прикмети та обряди супроводжують свято – дізнавався Фокус.

Історія Різдва

Вона цілком очевидна і її знають навіть ті, хто далекий від релігії. Мабуть, це найвідоміша з біблійних історій. На небі з'явилася зірка, повідомивши про народження Ісуса Христа. Вифлеємські пастухи та волхви, побачивши знак, вирушили до хліва, де народився Спаситель, із подарунками для новонародженого. Іншомовно, вся ця історія і розповідається в традиціях, які супроводжують свято.

Традиції Різдва

Віряни зазвичай дотримуються 40-денного посту, під час якого не вживають яйця, м'ясо та молочні продукти, алкоголь, лише іноді дозволена риба.

Піст починається 28 листопада і закінчується 7 січня. Оскільки останній день перед постом припадає на день пам'яті святого апостола Пилипа, то сам піст прийнято називати Пилипівкою.

Різдвяний піст дотримується для того, щоб до Різдва люди фізично та духовно очистилися покаянням, молитвами та помірністю від пристрастей та пороків.

Напередодні Різдва Христового 6 січня українці святкують Святий Вечір (Святвечір). Сім'я сідає за стіл, на який готують 12 пісних страв на честь дванадцяти апостолів.

[ + – ] Пісний стіл на Святий вечір Фото: Скриншот

Сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки, яку називають Вифлеємською. Святий Вечір починається молитвою та запаленням різдвяної свічки. Глава сім'ї благословляє вечерю.

За старих часів у кутку столу або біля ікон ставили Дідуха — прикрашений сніп із пшениці та вівса, зараз ця традиція знову набирає популярності. Це язичницька традиція, але пізніше Дідух став символом святого Йосипа, чоловіка Діви Марії та земного отця Ісуса Христа.

Різдвяні обряди

Перед тим, як сісти на стілець, треба подути на нього, щоб не зайняти місце померлого родича;

Опівночі з 6 на 7 січня, щоб світле впустити свято в будинок, потрібно відчинити всі двері та вікна;

12 пісних страв (без молока, яєць та олії) обов'язково спробувати, запиваючи узваром. Причому повністю доїдати все, що на столі — не можна, щоб засіки не пустували весь рік;

Вважається що цієї ночі з Богом можуть говорити домашні тварини, тому господарі обходять худобу в хліві, дякують їм за роботу і частують чимось смачним, щоб при майбутній бесіді тварини розповіли, як добре їм живеться;

Крім узвару на стіл обов'язково готують кутю — страву з пшениці, родзинок, маку та меду;

Наступного ранку після Святвечора прийнято вітатись словами "Христос Народився" — "Славімо його";

Колядки починають співати 7 січня, переодягнувшись у героїв вертепу та відвідуючи сусідні будинки;

12 днів після настання Різдва продовжуються Святки — це час ворожінь на нареченого та різноманітних гулянь. У ці дні прийнято відвідувати родичів та друзів.

[ + – ] "Щедрик" англійською та українською мовами

Традиційним є виконання колядок та щедрівок. Цікаво, але найвідоміша у світі різдвяна пісня була опрацьована для виконання українцем Миколою Леонтовичем — це Carol of the bells, або "Щедрик".

Символи Різдва

Це, безперечно — Вифлеємська зірка. Саме вона прикрашає верхівку ялинки;

Вертеп. Так спочатку так називали ляльковий театр, де розігрувалися різні сценки. Центральні персонажі в ньому — Марія та Йосип, що схилилися над колискою з маленьким Христом. Зараз вертепи встановлюють біля церков, будинків та на площах. Також в Україні вертеп називають шопкою.

[ + – ] Живий вертеп, учасники якого несуть маленький вертеп Фото: Скриншот

Живий вертеп. Театралізована вистава, в якій традиційно беруть участь ряджені: цар Ірод, козак, чорт, смерть, пастушки та інші. Найчастіше сюжет розгортається навколо біблійної історії, коли Ірод велів убити всіх немовлят чоловічої статі та його кари за це;

[ + – ] Різдвяний стіл і дідух на кутку стола

Дідух, оздоблений сніп. Традиційно вважалося, що саме снопом затулив Йосип щілину у стіні хліва, щоб уберегти Ісуса від холоду. Вносили його в будинок зі словами "дідух до хати, лихо з хати";

Різдвяні прикмети

Іній на деревах у перші три дні різдвяних свят — до рясного врожаю на полях;

Якщо на Різдво тепло – весна буде холодна;

Якщо налетіла хуртовина напередодні Різдва — дерева рано зазеленіють, буде рання весна;

Якщо 7 січня йде сніг, рік буде хорошим;

Якщо Різдво припадає на неділю — то влітку варто чекати багато ягід та меду;

Якщо знайти на Різдво монетку — варто чекати прибутку;

Якщо за столом випадково розлили узвар, або чай — то це до грошей та успіху;

Якщо на небі видно зірки — варто очікувати врожаю гречки та гороху;

Якщо з 6 на 7 січня вигляне молодий місяць — варто чекати на легкий і прибутковий рік.

Чого не можна робити на Різдво

7 січня не можна працювати, прибирати, шити та в'язати;

Не можна рибалити і полювати. Вважається, що цієї ночі у тварин вселяються душі померлих;

До закінчення святкової вечері Святого вечора не можна покидати будинок, щоб не впустити злих духів;

За святковим столом не можна лаятися, шуміти та сперечатися.

Можна — святкувати, радіти світлому святу, ворожити на нареченого і, найголовніше, у ніч із 6 на 7 січня потрібно вийти на вулицю близько 3 години ночі і, дивлячись у небо, загадати бажання: воно обов'язково здійсниться. Головне, щоб воно було особисте і стосувалося тільки вас.