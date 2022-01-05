Православное Рождество 2022 в Украине. Что можно и чего нельзя делать 7 января

Даже те, кто не могут назвать себя верующими, обычно соблюдают правила праздника: садятся за стол с первой звездой и готовят 12 блюд

Близится Рождество 2022, один из главных религиозных праздников в году, который православные украинцы отмечают по юлианскому календарю — 7 января. Но предшествует празднику Свят вечер, когда вся семья собирается за столом, на котором собраны 12 постных блюд. Впрочем, это не единственные традиции, соблюдаемые в этот день.

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Что можно делать, а что категорически запрещено в Рождество, какие приметы и обряды сопровождают праздник – узнавал Фокус.

История Рождества

Она вполне очевидна и ее знают даже те, кто далек от религии. Пожалуй, это самая известная из библейских историй. На небе появилась звезда, оповестив о рождении Иисуса Христа. Вифлеемские пастухи и волхвы, увидев знак, отправились к хлеву, где родился Спаситель, с подарками для новорожденного. Иносказательно, вся эта история и рассказывается в традициях, которые сопровождают праздник.

Традиции Рождества

Верующие обычно соблюдают 40-дневный пост, во время которого не употребляют яйца, мясо и молочные продукты, алкоголь, лишь иногда разрешена рыба.

Пост начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Поскольку последний день перед постом припадает на день памяти святого апостола Филиппа, то сам пост принято называть Филипповкой (Пилиповкой).

Рождественский пост соблюдается для того, чтобы к Рождеству люди физически и духовно очистились покаянием, молитвами и воздержанием от страстей и пороков.

Накануне Рождества Христова 6 января украинцы отмечают Святой Вечер (Святвечір). Семья садится за стол, на который готовят 12 постных блюд в честь двенадцати апостолов.

[ + – ] Постный стол на Святой вечер Фото: Скриншот

Садиться за рождественский стол необходимо с появлением первой звезды, которую называют Вифлеемской. Святой Вечер начинается молитвой и зажжением рождественской свечи. Глава семьи благословляет ужин.

В старину в углу стола или у икон ставили Дидуха – украшенный сноп из пшеницы и овса, сейчас эта традиции снова набирает популярность. Это языческая традиция, но позже Дидух стал символом святого Иосифа, мужа Девы Марии и земного отца Иисуса Христа.

Рождественские обряды

Перед тем, как сесть на стул, нужно подуть на него, чтобы не занять место умершего родственника;

В полночь с 6 на 7 января, чтобы светлый впустить праздник в дом, нужно отворить все двери и окна;

12 постных блюд (без молока, яиц и масла) обязательно попробовать, запивая узваром. Причем полностью доедать все, что на столе – нельзя, чтобы закрома не пустовали весь год;

Считается что в эту ночь с Богом могут говорить домашние животные, поэтому хозяева обходят скотину в хлеву, благодарят их за работу и угощают чем-то вкусным, чтобы при грядущей беседе, животные рассказали, как хорошо им живется;

Кроме узвара на стол обязательно готовят кутью – блюдо из пшеницы, изюма, мака и меда;

На следующее утро после Святвечера принято здороваться словами "Христос Родился" — "Славьте его";

Колядки начинают петь 7 января, переодевшись в героев вертепа и посещая соседние дома;

12 дней после наступления Рождества продолжаются Святки — это время гаданий на суженого и разнообразных гуляний. В эти дни принято посещать родственников и друзей.

[ + – ] "Щедрик" на английском и украинском языках

Традиционным является исполнение колядок и щедривок. Интересно, но самая известная в мире рождественская песня была обработана для исполнения украинцем Николаем Леонтовичем – это Carol of the bells, или "Щедрик".

Символы Рождества

Это, несомненно – Вифлеемская звезда. Именно она украшает верхушку елки;

Вертеп. Так изначально так называли кукольный театр, где разыгрывались различные сценки. Центральные персонажи в нем — Мария и Иосиф, склонившиеся над колыбелью с маленьким Христом. Сейчас вертепы устанавливают у церквей, домов и на площадях. Также в Украине вертеп называют шопкой;

[ + – ] Живой вертеп, участники котрого несут маленький вертеп Фото: Скриншот

Живой вертеп. Театрализованное представление, в котором традиционно принимают участие ряженые: царь Ирод, козак, черт, смерть, пастушки и прочие. Чаще всего сюжет разворачивается вокруг библейской истории, когда Ирод велел убить всех младенцев мужского пола и его кары за это;

[ + – ] Рождественский стол и дидух на углу стола

Дидух, украшенный сноп. Традиционно считалось, что именно снопом заслонил Иосиф щель в стене хлева, чтобы уберечь Иисуса от холода. Вносили его в дом со словами "дидух в хату, беда из хаты";

Рождественские приметы

Иней на деревьях в первые три дня рождественских праздников — к обильному урожаю на полях;

Если на Рождество тепло — весна будет холодная;

Если налетела метель в канун Рождества — деревья рано зазеленеют, будет ранняя весна;

Если 7 января идет снег – год будет хорошим;

Если Рождество приходится на воскресение – то летом стоит ждать много ягод и меда;

Если найти на Рождество монетку – то стоит ждать прибыли;

Если за столом случайно разлили узвар, или чай – то это к деньгам и удаче;

Если на небе видны звезды – стоит ожидать урожая гречки и гороха;

Если с 6 на 7 января выглянет молодой месяц — стоит ожидать легкий и прибыльный год.

Чего нельзя делать на Рождество

7 января нельзя работать, убирать, шить и вязать;

Нельзя рыбачить и охотится. Считается, что в эту ночь в животных вселяются души умерших;

До окончания праздничного ужина в Святой вечер нельзя покидать дом, чтобы не впустить злых духов;

За праздничным столом нельзя ругаться, шуметь и спорить.

Можно – праздновать, радоваться светлому празднику, гадать на суженого и, самое главное, в ночь с 6 на 7 января нужно выйти на улицу около 3 часов ночи и, глядя в небо, загадать желание: оно обязательно сбудется. Главное, чтобы оно было личным и касалось только вас.