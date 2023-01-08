Калифорния стала первым штатом в США, где запретили продажу меха

Соответствующий закон, принятый еще в 2019 году, вступил в силу в начале января.

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Калифорния официально стала первым штатом в США, запретившим продажу и производство натурального меха. Об этом пишет WWD.

Закон делает незаконными "продажу, выставление на продажу, обмен или иное распространение меховых изделий за любое вознаграждение". В то же время он не относится к уже бывшим в употреблении меховым изделиям. Меховые вещи из этой категории могут продаваться в некоммерческих комиссионных магазинах и секонд-хендах.

"Мы благодарны Калифорнии за то, что она выступила против жестокой меховой промышленности. Ведь выращивание и убийство животных только ради шубы, шапки или другого продукта является архаичным. Сегодня существуют гуманные и более экологические альтернативы", — сказала Дженни Берг, директор Калифорнийского общества защиты животных США.

По данным WWD, крупные магазины магазины Macy’s, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus уже прекратили продажу меха и закрыли свои меховые салоны, либо заявили, что закроют их в ближайшее время.

Напомним, запрет на использование натурального меха становится все более распространенной практикой в мире. Например, в прошлом году Неделя моды в Копенгагене объявила, что на показах больше не будут представлены изделия из меха.

Кроме того, производить меховые вещи также перестали модные компании Kering Group, Canada Goose, Nordstrom и Prada Group.