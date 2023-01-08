Каліфорнія стала першим штатом у США, де заборонили продаж хутра

Відповідний закон, ухвалений ще 2019 року, набрав чинності на початку січня.

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Каліфорнія офіційно стала першим штатом у США, який заборонив продаж та виробництво натурального хутра. Про це пише WWD.

Закон робить незаконними "продаж, виставлення на продаж, обмін чи інше розповсюдження хутряних виробів за будь-яку винагороду". Водночас він не стосується хутряних виробів, що вже були у вживанні. Хутряні речі з цієї категорії можуть продаватися в некомерційних комісійних магазинах та секонд-хендах.

"Ми вдячні Каліфорнії за те, що вона виступила проти жорстокої хутряної промисловості. Адже вирощування та вбивство тварин тільки заради шуби, шапки чи іншого продукту є архаїчним. Сьогодні існують гуманні та більш екологічні альтернативи", — сказала Дженні Берг, директорка Каліфорнійського товариства захисту тварин США.

За даними WWD, великі магазини Macy's, Bloomingdale's, Saks Fifth Avenue та Neiman Marcus вже припинили продаж хутра та закрили свої хутряні салони, або заявили, що закриють їх найближчим часом.

Нагадаємо, заборона на використання натурального хутра стає дедалі поширенішою практикою у світі. Наприклад, минулого року Тиждень моди в Копенгагені оголосив, що на показах більше не будуть представлені вироби з хутра.

Крім того, виробляти хутряні речі також перестали модні компанії Kering Group, Canada Goose, Nordstrom та Prada Group.