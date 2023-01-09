Жена Алека Болдуина отпраздновала 39-летие и поделилась трогательным видео детьми

Большая семья дружно поздравила именинницу.

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Супруга голливудского актера Алека Болдуина отметила свой 39-й день рождения в теплом семейном кругу.

На своей странице в Instagram Хилария Болдуин опубликовала видео, на котором показала милое поздравление от мужа и семерых детей. Хилария, держа на руках младшую дочь, задула свечи сразу на четырех тортах, а затем потанцевала вместе с детьми.

А позже вечером Болдуин пригласил жену на свидание. Для романтического вечера Хилария выбрала минималистическое платье бежевого цвета, которое весьма удачно подчеркивало ее фигуру.

"Люблю вас всех за пожелания ко дню рождения и помощь в праздновании 39… Здесь много торта, дикие танцевальные вечеринки Болдуинито, и красивый наряд, чтобы пойти на свидание с моим мужем", — написала под видеороликом Хилария.

Напомним, многодетный отец Алек Болдуин впервые станет дедушкой. Его старшая дочь Айрленд от Ким Бейсингер объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC.

Также Фокус писал, что Хилария предложила мужу остановиться на семерых детях.