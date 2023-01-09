Дружина Алека Болдвіна відсвяткувала 39-річчя та поділилася зворушливим відео дітьми

Велика родина дружно привітала іменинницю.

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Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна відзначила свій 39-й день народження у теплому сімейному колі.

На своїй сторінці в Instagram Гіларія Болдвін опублікувала відео, на якому показала миле привітання від чоловіка та сімох дітей. Гіларія, тримаючи на руках молодшу дочку, задула свічки одразу на чотирьох тортах, а потім потанцювала разом із дітьми.

А потім увечері Болдвін запросив дружину на побачення. Для романтичного вечора Гіларія обрала мінімалістичну сукню бежевого кольору, яка дуже вдало акцентувала увагу на її фігурі.

"Люблю вас усіх за побажання до дня народження й допомогу у святкуванні 39… Тут багато торта, дикі танцювальні вечірки Болдвініто й гарне вбрання, щоб піти на побачення з моїм чоловіком", — написала під відеороликом Гіларія.

Нагадаємо, багатодітний батько Алек Болдвін уперше стане дідусем. Його старша дочка Айрленд від Кім Бейсінгер оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда, музиканта Андре Аллена Аньоса, який виступає під псевдонімом RAC.

Також Фокус писав, що Гіларія запропонувала чоловікові зупинитися на сімох дітях.