В нежно-розовом платье с вырезом: Кейт Хадсон посетила бранч для знаменитостей

Знаменитость произвела фурор своим нежным и элегантным нарядом.

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43-летняя актриса Кейт Хадсон, сыгравшая одну из главных ролей во второй части фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", украсила сцену на церемонии вручения наград Variety Creative Impact Awards, а также бранч 10 Directors To Watch Brunch, организованный в его рамках.

Перед камерами звезда появилась в нежно-розовом наряде от бренда Huishan Zhang. Платье было длинным, имело глубокое декольте, оборки, а также пояс с пряжкой на талии.

Свой роскошный образ Кейт дополнила тонким шарфом, лаконичной прической, макияжем и французским маникюром. Туфли она подобрала черные и на ремешках от бренда Giuseppe Zanotti Black. Свою изюминку в аутфит добавили интересные серьги с бриллиантами от Anita Ko.

Вместе с Кейт на этом мероприятии побывала еще и актриса Ева Лонгория. Она продемонстрировала лаконичный лук от австралийского бренда Maticevski.

Напомним, Кейт Хадсон пошутила, что ей пришлось пойти на жертвы, чтобы потрясающе выглядеть в фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица". Она сидела на диете из огурцов, пока все остальные наслаждались коктейлями.

Также Фокус писал, что Кейт Хадсон посетила премьеру фильма в золотистом платье с мокрым эффектом.