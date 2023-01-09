У ніжно-рожевій сукні з вирізом: Кейт Гадсон відвідала бранч для знаменитостей

Знаменитість викликала фурор своїм ніжним і елегантним вбранням.

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43-річна акторка Кейт Гадсон, яка зіграла одну з головних ролей у другій частині фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля", прикрасила сцену на церемонії вручення нагород Variety Creative Impact Awards, а також бранч 10 Directors To Watch Brunch, організований у його межах.

Перед камерами зірка з'явилася в ніжно-рожевому вбранні від Huishan Zhang. Сукня була довга, мала глибоке декольте, оборки, а також пояс із пряжкою на талії.

Свій розкішний образ Кейт доповнила тонким шарфом, лаконічною зачіскою, макіяжем і французьким манікюром. Туфлі вона підібрала чорні та на ремінцях від бренду Giuseppe Zanotti Black. Свою родзинку до аутфіту додали цікаві сережки з діамантами від Anita Ko.

Разом із Кейт на цьому заході побувала ще й акторка Єва Лонгорія. Вона продемонструвала лаконічний лук від австралійського бренду Maticevski.

Нагадаємо, Кейт Гадсон пожартувала, що їй довелося піти на жертви, щоб мати приголомшливий вигляд у фільмі "Ножі наголо: Скляна цибулина". Вона сиділа на дієті з огірків, поки всі інші насолоджувалися коктейлями.

Також Фокус писав, що Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму в золотистій сукні з мокрим ефектом.