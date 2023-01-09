Виталий Ким поделился праздничным снимком с женой и сыном (фото)

Супруги продемонстрировали патриотические аутфиты.

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41-летний украинский политик и глава Николаевской ОГА Виталий Ким поделился трогательным фото с женой и сыном. Семейный снимок политический деятель опубликовал в своем Instagram.

На снимке Юлия Ким позирует в белом худи с сине-желтыми надписями, а ее муж — в темно-синей футболке с изображением знаменитого пса Патрона. Сын супругов Руслан одет в клетчатую рубашку. В комментариях подписчики украинского политика засыпали его семью комплиментами.

[ + – ] Виталий Ким с семьей

"С праздниками!" – лаконично подписал снимок 41-летний политик.

Виталий Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной государственной администрации.

В начале полномасштабного вторжения РФ политик отправил свою семью в более безопасный регион. А когда произошло официальное освобождение Херсона, жена и сын вернулись в Николаев. Тогда видео встречи семьи также тронуло Сеть.

Кроме сына Руслана, супруги воспитывают двух дочерей — Евгению и Александру.

Напомним, жители Херсонской области завидовали своим соседям, "у которых есть Ким".

Также Фокус писал о встрече Виталия Кима и Святослава Вакарчука.