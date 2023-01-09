Віталій Кім поділився святковим знімком з дружиною та сином (фото)

Подружжя продемонструвало патріотичні аутфіти.

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41-річний український політик та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім поділився зворушливим фото з дружиною та сином. Сімейний знімок політичний діяч опублікував у своєму Instagram.

На знімку Юлія Кім позує в білому худі із синьо-жовтими написами, а її чоловік — у синій футболці із зображенням знаменитого пса Патрона. Син подружжя Руслан одягнений в картату сорочку. У коментарях підписники українського політика засипали його родину компліментами.

[ + – ] Віталій Кім з родиною

"Зі святами!" — лаконічно підписав знімок 41-річний політик.

Віталій Кім — український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року — голова Миколаївської обласної державної адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення РФ політик відправив свою родину в більш безпечний регіон. А коли відбулося офіційне звільнення Херсона, дружина та син повернулися до Миколаєва. Тоді відео зустрічі родини також зворушило мережу.

Окрім сина Руслана, подружжя виховує двох доньок — Євгенію та Олександру.

Нагадаємо, жителі Херсонської області заздрили своїм сусідам, "у яких є Кім".

Також Фокус писав про зустріч Віталія Кіма та Святослава Вакарчука.