В Австралии распустился самый вонючий цветок в мире (фото)

Растение достигает в высоту полтора метра. Чтобы его увидеть, посетители ботанического сада часами стояли в очереди.

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Редкий вид растения Аморфофаллус титанический под названием Titum Arum расцвел в ботаническом саду Аделаиды (Южная Австралия) и привлек тысячи туристов, желающих посмотреть на самый вонючий цветок в мире, который пахнет гниющей плотью. Об этом сообщается на странице сада в соцсетях.

Amorphophallus titanum вырастает из семени в течение 10 лет и испускает гнилостный запах, когда достигает пика цветения. После этого он цветет только раз в три-пять лет. Зловонный запах призван привлечь мух-падальщиков для опыления цветка.

По информации сотрудников ботанического сада, цветок начал раскрываться в 14:00 в воскресенье, 8 января, а к 17:00 полностью расцвел.

Как рассказал куратор по садоводству в саду Мэтт Коултер, цветок достигает своего пика зловония в первые 24 часа цветения и обычно увядает в течение 48 часов.

Только в первый день цветения на растение пришли посмотреть полее полутора тысяч человек, из-за чего сад продолжил свою работу допоздна. Чтобы увидеть чудо природы, посетители стояли в очереди часами, потому администрация сада призвала их запастись водой и солнцезащитными средствами.

"Помимо запаха, это на самом деле невероятно красивое растение. Пахнет всего два дня. Так что в основном это период от 24 до 48 часов", – отметил Коултер. Он добавил, что растение сильнее пахнет на расстоянии, и охарактеризовал аромат как запах дохлой крысы, брожения или гнилого сыра.

"Многие люди думают, что он пахнет мертвой рыбой, у него действительно сложные ароматы – это очень увлекательно", – добавил сотрудник ботсада.

Это конкретное растение было размножено листовыми черенками уже укоренившегося Titum arum и дало меньший – 1,5 метра – но "не менее вонючий цветок", чем в предыдущие годы.

Ботанический сад Аделаиды вырастил "несколько" трупных цветов. Они зацвели в 2016 и 2017 годах. Растение в природных условиях можно встретить в тропических лесах Западной Суматры, Индонезия и занесено в Красную книгу исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП). Считается, что в дикой природе осталось менее 1000 отдельных растений.

Напомним, в Ботаническом саду Кембриджского университета сняли таймлапс цветения кактуса из тропических лесов Бразилии.