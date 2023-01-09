В Австралії розпустилася найсмердючіша квітка у світі (фото)

Рослина досягає у висоту півтора метра. Щоб побачити його, відвідувачі ботанічного саду годинами стояли в черзі.

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Рідкісний вид рослини аморфофаллус титанічний під назвою Titum Arum розцвів у ботанічному саду Аделаїди (Південна Австралія) та залучив тисячі туристів, які бажають подивитися на найсмердючішу квітку у світі, яка пахне тілом, що гниє. Про це повідомляється на сторінці саду в соцмережах.

Amorphophallus titanum виростає з насіння протягом 10 років і випромінює гнильний запах, коли досягає піку цвітіння. Після цього він цвіте лише раз на три-п'ять років. Смердючий запах покликаний привернути мух-падальників для запилення квітки.

За інформацією співробітників ботанічного саду, квітка почала розкриватися о 14:00 у неділю, 8 січня, а до 17:00 повністю розквітла.

Як розповів куратор садівництва в саду Метт Коултер, квітка досягає свого піку смороду в перші 24 години цвітіння та зазвичай в'яне протягом 48 годин.

Тільки в перший день цвітіння на рослину прийшли подивитися більш ні півтори тисячі чоловік, через що сад продовжив свою роботу допізна. Щоб побачити диво природи, відвідувачі стояли в черзі годинами, тому адміністрація саду закликала їх запастися водою та сонцезахисними засобами.

"Окрім запаху, це насправді неймовірно красива рослина. Пахне всього два дні. Отже, в основному це період від 24 до 48 годин", — зазначив Коултер. Він додав, що рослина сильніше пахне на відстані, і охарактеризував аромат як запах дохлого щура, бродіння чи гнилого сиру.

"Багато людей думають, що він пахне мертвою рибою, у нього справді складні аромати — це дуже захопливо", — додав співробітник ботсаду.

Ця конкретна рослина була розмножена листовими живцями вже укоріненого Titum arum і дала меншу — 1,5 метра — але "не менш смердючу квітку", ніж у попередні роки.

Ботанічний сад Аделаїди виростив "кілька" трупних квітів. Вони зацвіли у 2016 та 2017 роках. Рослина в природних умовах можна зустріти в тропічних лісах Західної Суматри, Індонезія та занесена до Червоної книги зникомих видів Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Вважається, що в дикій природі залишилося менше 1000 окремих рослин.

Нагадаємо, у Ботанічному саду Кембриджського університету зняли таймлапс цвітіння кактуса з тропічних лісів Бразилії.