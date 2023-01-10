Напиток для уменьшения талии: быстрый и простой рецепт

Этот чудо-напиток успокаивает желудочно-кишечный тракт, выводит лишнюю жидкость из организма и ускоряет метаболизм.

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Каждая женщина мечтает о стройной фигуре и плоском животе, однако далеко не все готовы изнурять себя строгими диетами. Свой вариант решения проблемы лишних килограммов предлагает блогер nat_alka21, популяризирующая рецепты для красоты и здоровья. Речь идет о напитке с имбирем, огурцом, лимоном и мятой, который не только восстановит водный баланс организма, но и поможет тем, кто худеет. Он успокаивает желудочно-кишечный тракт, выводит лишнюю жидкость из организма и ускоряет метаболизм.

Напиток для похудения

Ингредиенты:

Вода – 8 стаканов;

Тертый имбирь – 1 ч. л;

Огурец свежий – 1 шт;

Лимон – 1 шт;

Листики мяты.

Способ приготовления:

Лимон хорошо помыть и нарезать очень тонкими кружочками. Огурец помыть, очистить от кожурі и тоже порезать очень тонкими кружочками.

Все ингредиенты сложить в высокий графин и залить водой, а затем дать настояться смеси в течение ночи в холодильнике.

На протяжении следующих суток необходимо выпить всю жидкость и можно делать новый напиток.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат для тех, кто худеет, а также как сбросить лишние килограммы всего за несколько дней.