Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после скандальных мемуаров принца Гарри

Она выглядела мрачной и серьезной, потому что в прессе снова обсуждают свадьбу Меган Маркл и то, кто кого заставил плакать.

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Принцесса Уэльская появилась на публике впервые после выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной" и его многочисленных интервью, в которых он обсуждает свои бесконечные обиды на членов королевской семьи. Он снова принялся обсуждать свою свадьбу с Меган Маркл и то, кто кого заставил плакать перед церемонией, которая в итоге получилась прекрасной. Об этом пишет

Принцесса Уэльская была сфотографирована за рулем автомобиля. И ее лицо явно дало понять, что она утомлена бесконечными обсуждениями ее и того, как она себя вела (или не вела) с Меган Маркл.

[ + – ] Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после выхода мемуаров Гарри

Герцог Сассекский дал свой первый полный отчет о печально известном платье подружки невесты, заявив, что конфликт спровоцировала Кейт Миддлтон, сообщив его невесте, что платья подружек невесты не подходили девочкам и принцессе Шарлотте в том числе.

Гарри сообщил, что Меган "рыдала на полу", а Кейт казалась раздраженной тем, что Меган потребовался день, чтобы вернуться к ней по поводу проблемы.

[ + – ] Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Он утверждает, что разногласия между двумя женщинами еще больше усугубились нежеланием Кейт посетить портного Меган в Кенсингтонском дворце и предложениями устроить вечеринку для мальчиков-пажей, когда его будущая невеста была занята ссорой с отцом, Томасом Марклом.

Гарри также заявил в интервью с журналистом ITV Томом Брэдби, чтобы обвинить Кейт в "стереотипировании" Меган, заявив, что это создало "барьер" для его семьи и мешало им принять ее.

Когда его спросили, что он имеет в виду, он сказал: "Ну, американская актриса, разведенная, представительница двух рас, в этом есть все разные стороны и что это может означать, но если вы, как многие из моей семьи, читаете таблоиды, то фактически вы можете оказаться в бульварном пузыре, а не в реальности".

Брэдби сказал, что Гарри видел в жене своего брата "сестру, которой у него никогда не было", поскольку пара знала друг друга давно.

Считается, что Гарри и Кейт хорошо ладили. Хотя он сказал Брэдби, что, хотя тогда и было весело, но иногда чувствовал себя "немного неловко", будучи "третьим колесом".

Он добавил, что его брат, принц Уильям, "выразил некоторые опасения" по поводу его брака с Меган перед их свадьбой в мае 2018 года.

Гарри сказал: "Он никогда не пытался отговорить меня от женитьбы на Меган, но он очень рано высказал некоторые опасения и сказал: "Это будет очень тяжело для вас", и я до сих пор не понимаю, что он имел в виду. Возможно, он предсказал, какой будет реакция британской прессы".

А что касается платьев подружек невесты, то журналисты пообщались с портным Аджаем Мирупури, который пытался со своими подручными спасти положение. Ему и трем сотрудникам пришлось работать круглосуточно в Кенсингтонском дворце и Виндзорском замке в течение четырех дней до свадьбы 2018 года после того, как он обнаружил, что ни одно из шести платьев подружек невесты не было сделано Givenchy так, как следует.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри Фото: Getty

"Свадьбы и в лучшие времена вызывают стресс, особенно на таком высоком уровне. Вы должны понимать это. Они столкнулись с проблемой, как и у всех на свадьбе, с заминками в последнюю минуту. Я могу понять, почему кто-то расстроится, если платья будут не по размеру. Я сочувствую им всем, потому что не хотелось бы, чтобы дети выходили на большую сцену в плохо сидящем платье — а они такими были", — Аджай отметил, что он в итоге остался недоволен тем, как выглядели принцесса Шарлотта и прочие подружки невесты. Но понимает, почему Шарлотта плакала: ведь платья были мешковатыми, слишком длинными и плохо сидели.

Напомним, принц Гарри разозлил талибов и военных своими откровениями про военные действия в Афганистане и теперь не выходит из дома без вооруженной до зубов охраны.