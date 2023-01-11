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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после скандальных мемуаров принца Гарри

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Она выглядела мрачной и серьезной, потому что в прессе снова обсуждают свадьбу Меган Маркл и то, кто кого заставил плакать.

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Принцесса Уэльская появилась на публике впервые после выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной" и его многочисленных интервью, в которых он обсуждает свои бесконечные обиды на членов королевской семьи. Он снова принялся обсуждать свою свадьбу с Меган Маркл и то, кто кого заставил плакать перед церемонией, которая в итоге получилась прекрасной. Об этом пишет

Принцесса Уэльская была сфотографирована за рулем автомобиля. И ее лицо явно дало понять, что она утомлена бесконечными обсуждениями ее и того, как она себя вела (или не вела) с Меган Маркл.

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после выхода мемуаров Гарри

Герцог Сассекский дал свой первый полный отчет о печально известном платье подружки невесты, заявив, что конфликт спровоцировала Кейт Миддлтон, сообщив его невесте, что платья подружек невесты не подходили девочкам и принцессе Шарлотте в том числе.

Гарри сообщил, что Меган "рыдала на полу", а Кейт казалась раздраженной тем, что Меган потребовался день, чтобы вернуться к ней по поводу проблемы.

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Он утверждает, что разногласия между двумя женщинами еще больше усугубились нежеланием Кейт посетить портного Меган в Кенсингтонском дворце и предложениями устроить вечеринку для мальчиков-пажей, когда его будущая невеста была занята ссорой с отцом, Томасом Марклом.

Гарри также заявил в интервью с журналистом ITV Томом Брэдби, чтобы обвинить Кейт в "стереотипировании" Меган, заявив, что это создало "барьер" для его семьи и мешало им принять ее.

Когда его спросили, что он имеет в виду, он сказал: "Ну, американская актриса, разведенная, представительница двух рас, в этом есть все разные стороны и что это может означать, но если вы, как многие из моей семьи, читаете таблоиды, то фактически вы можете оказаться в бульварном пузыре, а не в реальности".

Брэдби сказал, что Гарри видел в жене своего брата "сестру, которой у него никогда не было", поскольку пара знала друг друга давно.

Считается, что Гарри и Кейт хорошо ладили. Хотя он сказал Брэдби, что, хотя тогда и было весело, но иногда чувствовал себя "немного неловко", будучи "третьим колесом".

Он добавил, что его брат, принц Уильям, "выразил некоторые опасения" по поводу его брака с Меган перед их свадьбой в мае 2018 года.

Гарри сказал: "Он никогда не пытался отговорить меня от женитьбы на Меган, но он очень рано высказал некоторые опасения и сказал: "Это будет очень тяжело для вас", и я до сих пор не понимаю, что он имел в виду. Возможно, он предсказал, какой будет реакция британской прессы".

А что касается платьев подружек невесты, то журналисты пообщались с портным Аджаем Мирупури, который пытался со своими подручными спасти положение. Ему и трем сотрудникам пришлось работать круглосуточно в Кенсингтонском дворце и Виндзорском замке в течение четырех дней до свадьбы 2018 года после того, как он обнаружил, что ни одно из шести платьев подружек невесты не было сделано Givenchy так, как следует.

Кейт Миддлтон, свадьба принца гарри, свадьба меган маркл, принцесса Шарлотта Fullscreen
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе принца Гарри
Фото: Getty

"Свадьбы и в лучшие времена вызывают стресс, особенно на таком высоком уровне. Вы должны понимать это. Они столкнулись с проблемой, как и у всех на свадьбе, с заминками в последнюю минуту. Я могу понять, почему кто-то расстроится, если платья будут не по размеру. Я сочувствую им всем, потому что не хотелось бы, чтобы дети выходили на большую сцену в плохо сидящем платье — а они такими были", — Аджай отметил, что он в итоге остался недоволен тем, как выглядели принцесса Шарлотта и прочие подружки невесты. Но понимает, почему Шарлотта плакала: ведь платья были мешковатыми, слишком длинными и плохо сидели.

Напомним, принц Гарри разозлил талибов и военных своими откровениями про военные действия в Афганистане и теперь не выходит из дома без вооруженной до зубов охраны.