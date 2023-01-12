Принц Гарри показал на шоу, что он носит на шее

Кулон, который, как считается, ему подарила его бывшая Челси Дэви, Гарри назвал подароком от друга из Ботсваны.

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Принц Гарри показал ведущему The Late Show Стивену Кольберу ожерелье, которое Уильям якобы сорвал с его шеи во время бурной ссоры. Эту ссору Гарри подробно описал в своих мемуарах. Об этом пишет Daily Mail.

38-летний Гарри, который в настоящее время находится в разгаре медиа-акции по продвижению своих мемуаров "Запасной", показал, что на нем было ожерелье, которое Уильям якобы сломал.

[ + – ] Принц Гарри на шоу Стивена Кольбера

Гарри написал, что в 2019 году Уильям повалил его на пол и сорвал с него ожерелье.

Принц сказал Кольберу, что он снова носит его, и описал три подвески на кожаном ремешке.

Один кулон был "сделан другом из Ботсваны" и украшен тигровым глазом; на двух других изображены кардиограммы его детей: Арчи и Лилибет.

[ + – ] Принц Гарри показал свое ожерелье Фото: Скриншот

"На них сердцебиение моих детей, их подарила мне жена", — сказал Гарри, демонстрируя серебряные таблички с выгравированными кардиограммами своих детей.

"А потом мой друг из Ботсваны сделал для меня этот кулон, у которого тигровый глаз посередине", — сказал Гарри. Считается, что тигровый глаз придает силу и мужество. В некоторых культурах считается, что он защищает от сглаза.

Это недорогой камень, который в основном встречается в Южной Африке, но его месторождения также находятся в Намибии, Австралии, Индии и Таиланде.

Гарри носил ожерелье в течение многих лет, так что журналисты считают, что это подарок его бывшей девушки Челси Дэви, с которой он встречался с 2004 по 2010 год.

Считается, что Челси Дэви подарила ему этот кулон на кожаном шнурке, когда они начали встречаться. Но Гарри утверждает, что это был друг из Ботсваны.

Но уже столько раз соврал в интервью и в своих мемуарах, что эта история также может оказаться неправдивой. Впрочем, какой женатый мужчина захочет признаться, что до сих пор носит подарок бывшей.

В мемуарах "Запасной" принц Гарри подробно описал свои сожаления по поводу разрыва с Челси Дэви и признал, что ему было трудно видеть ее на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"Я также испытывал определенные чувства к мужчинам, которые тянулись к ней с голодным видом", — написал он, признав, что почувствовал зависть, и рассказал об этом Челси.

"Время, как и предсказывал доктор, исправит мой "тоджер" (так Гарри называет свой пенис). Когда же оно подействует на мое сердце?", — написал принц в мемуарах.

Также в одном из разделов он подробно описал, как отморозил себе пенис во время экспедиции на Северный полюс и даже опасался, как ему придется пережить частичную ампутацию. И все это он переживал во время свадьбы своего брата с Кейт Миддлтон.