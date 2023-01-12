Шакира "в ярости" из-за того, что Жерар Пике вел прямой эфир с их сыном без ее разрешения

Знаменитость ясно выразила свою ярость после того, как ее бывший муж Жерар Пике вел прямой эфир вместе с их сыном.

Related video

В прямой трансляции на Twitch рядом с Пике сидел его девятилетний сын Милан, что очень не понравилось Шакире. Испанские СМИ сообщили, что 45-летняя колумбийская певица была "в ярости" от того, что муж сделал это без ее разрешения. Кроме того, Шакира написала письма в различные СМИ страны. Об этом пишет Daily Mail.

Жерар принимал участие в прямой трансляции, посвященной запуску своего нового киберспортивного проекта "Kings League", и сообщил, что Милан в последний момент попросил принять участие.

В то время как поклонники отметили уверенность сына бывшей пары перед камерой, Шакира раскритиковала этот шаг.

Испанское издание Marca сообщает, что в письме Шакира указала, что она "ни в коем случае не давала своего предварительного согласия и с ней не консультировались по поводу участия ее сына Милана в трансляции мероприятия компании Жерара Пике, в обсуждении контента для взрослых".

Напомним, после 11 лет отношений Шакира и Пике договорились об опеке. Она будет жить с детьми в Майами. Пике сможет проводить с детьми 10 дней в месяц. В прошлом месяце футболиста видели в Праге с его новой девушкой Кларой Чиа.

Также Фокус писал, что на фоне скандального развода Шакиры и Жерара Пике, а также слухов о том, что Пике изменял матери своих детей, появилась видеозапись, на которой, как считается, запечатлена новая девушка Жерара Пике в семейном доме футболиста до того, как он расстался с Шакирой.