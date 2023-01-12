Шакіра "лютує" через те, що Жерар Піке вів прямий ефір із їхнім сином без її дозволу

Знаменитість ясно виразила свою лють після того, як її колишній чоловік Жерар Піке вів прямий ефір разом із їхнім сином.

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У прямій трансляції на Twitch поряд із Піке сидів його дев'ятирічний син Мілан, що дуже не сподобалося Шакірі. Іспанські ЗМІ повідомили, що 45-річна колумбійська співачка була "розлючена" від того, що чоловік зробив це без її дозволу. Крім того, Шакіра написала листи до різних ЗМІ країни. Про це пише Daily Mail.

Жерар брав участь у прямій трансляції, присвяченій запуску свого нового кіберспортивного проєкту Kings League, і повідомив, що Мілан в останній момент попросив взяти участь.

Тоді як шанувальники відзначили впевненість сина колишньої пари перед камерою, Шакіра розкритикувала цей крок.

Іспанське видання Marca повідомляє, що в листі Шакіра вказала, що вона "ні в якому разі не давала своєї попередньої згоди, і з нею не консультувалася щодо участі її сина Мілана в трансляції заходу кампанії Жерара Піке в обговоренні контенту для дорослих".

Нагадаємо, після 11 років стосунків Шакіра та Піке домовилися про опіку. Вона житиме з дітьми в Маямі. Піке зможе проводити з дітьми 10 днів на місяць. Минулого місяця футболіста бачили в Празі з його новою дівчиною Кларою Чіа.

Також Фокус писав, що на тлі скандального розлучення Шакіри та Жерара Піке, а також чуток про те, що Піке зраджував матері своїх дітей, з'явився відеозапис, на якому, як вважається, зображено нову дівчину Жерара Піке в сімейному будинку футболіста до того, як він розлучився з Шакірою.