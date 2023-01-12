Яркую Приянку Чопру сфотографировали после презентации Max Factor

Для мероприятия знаменитость выбрала яркий и эффектный наряд.

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Актриса и обладательница титула "Мисс мира-2000" Приянка Чопра попала под прицел фотографов в Лондоне после гламурной вечеринки, организованной косметическим брендом Max Factor, который выпустили с актрисой совместную коллекцию.

Для индийской актрисы это сотрудничество с Max Factor стало первым. На презентации коллекции косметики Приянка рассказала о новинках, а также эффектно появилась перед гостями.

Некоторыми кадрами с мероприятия Max Factor поделились с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Для вечеринки 40-летняя звезда надела золотое платье до колен с эффектным декольте и рюшем на юбке. Свой образ Приянка дополнила ярким макияжем и туфлями-лодочками в золотом цвете.

Напомним, Приянка Чопра представила свою первую коллекцию косметики под названием Universal Colour Collection совместно с брендом Max Factor. Коллекция состоит из палитры оттенков для глаз, губ и ногтей. Каждый цвет был создан универсальным – он подходит для любого оттенка кожи. На презентации бывшая "Мисс мира" появилась в кожаном платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о трогательном снимке единственной дочери 40-летней Приянки Чопры.