Яскраву Пріянку Чопру сфотографували після презентації Max Factor

Для заходу знаменитість обрала яскраве й ефектне вбрання.

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Акторка та володарка титулу "Міс світу-2000" Пріянка Чопра потрапила під приціл фотографів у Лондоні після гламурної вечірки, організованої косметичним брендом Max Factor, який випустили з акторкою спільну колекцію.

Для індійської акторки ця співпраця з Max Factor стала першою. На презентації колекції косметики Пріянка розповіла про новинки, а також ефектно постала перед гостями.

Деякими кадрами із заходу Max Factor поділилися з підписниками в Instagram-акаунті.

Для вечірки 40-річна зірка одягла золоту сукню до колін з ефектним декольте та рюшем на спідниці. Свій образ Пріянка доповнила яскравим макіяжем і туфлями-човниками у золотому кольорі.

Нагадаємо, Пріянка Чопра представила свою першу колекцію косметики під назвою Universal Colour Collection спільно з брендом Max Factor. Колекція складається з палітри відтінків для очей, губ і нігтів. Кожен колір був створений універсальним — він підходить для будь-якого відтінку шкіри. На презентації колишня "Міс світу" з'явилася у шкіряній сукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про зворушливий знімок єдиної дочки 40-річної Пріянки Чопри.