Подробности смерти Лизы Мари Пресли, единственной дочери легендарного Элвиса

Перед смертью 54-летняя женщина перенесла сердечный приступ, после чего была госпитализирована. Медики сделали укол адреналина, однако жизнь Лизы Мари спасти не удалось.

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В США скончалась единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. В Лиза-Мари Пресли умерла в возрасте 54 года, написала ее мать Присцилла Пресли в Facebook.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала", — написала Присцилла.

Сообщение о смерти Пресли поступило всего через несколько часов после того, как она была срочно доставлена в больницу после остановки сердца в своем доме в Калабасасе, штат Калифорния. Мать умершей сообщила, что в больнице Лиза-Мари получает наилучший уход и попросила молитьтя за нее.

"Пожалуйста, помяните ее и нашу семью в своих молитвах. Мы чувствуем молитвы со всего мира и просим о конфиденциальности в это время", — попросила Присцилла.

В больнице женщине сделали укол адреналина, однако несмотря на все усилия врачам не удалось спасти жизнь 54-летней Лизы Мари.

Что известно о дочери Элвиса Пресли

Лиза Мари с самого детства была в центре внимания, так как родилась в семье знаменитостей. Как и ее покойный отец, Лиза Мари Пресли была автором-исполнителем, выпустив три альбома в период с 2003 по 2012 год. Критики лестно отзывались о ее творчестве, так как композиции были сделаны в оригинальном блюзовом стиле.

[ + – ] Вся семья Элвиса Пресли

Личная жизнь Лизы Мари была предметом пристального внимания журналистов, поскольку она в свое время была замужем за королем поп-музыки Майклом Джексоном (с 1994 по 1996) и звездой Голливуда американским актером Николасом Кейджем (с 2004 по 2006). Всего дочь Элвиса успела побывать замужем четыре раза, родив четверых детей.

Ее последнее появление на публике состоялось в среду, 11 января, где она с матерью Присциллой присутствовала на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Смерть Лизы Мари Пресли наступила менее чем через неделю после 88-го дня рождения ее отца — Элвиса Пресли.

[ + – ] Выступление Лизы Мари Пресли

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