Подробиці смерті Лізи Марі Преслі, єдиної дочки легендарного Елвіса

Перед смертю 54-річна жінка перенесла серцевий напад, після чого її госпіталізували. Медики зробили укол адреналіну, проте життя Лізи Марі не вдалося врятувати.

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У США померла єдина дочка "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі. Ліза-Марі Преслі померла у віці 54 роки, написала її мати Прісцилла Преслі у Facebook.

"Із важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна дочка Ліза Марі покинула нас. Вона була найпристраснішою, найсильнішою та найбільш люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала", — написала Прісцилла.

Повідомлення про смерть Преслі надійшло лише через кілька годин після того, як її терміново доставили до лікарні після зупинки серця в її будинку в Калабасасі, штат Каліфорнія. Мати померлої повідомила, що в лікарні Ліза Марі отримує найкращий догляд, і попросила молитися за неї.

"Будь ласка, згадайте її та нашу сім'ю у своїх молитвах. Ми відчуваємо молитви з усього світу й просимо про конфіденційність у цей час", — попросила Прісцилла.

У лікарні жінці зробили укол адреналіну, проте попри всі зусилля, лікарям не вдалося врятувати життя 54-річної Лізи Марі.

Що відомо про дочку Елвіса Преслі

Ліза Марі з дитинства була в центрі уваги, оскільки народилася сім'ї знаменитостей. Як і її покійний батько, Ліза Марі Преслі була авторкою-виконавицею, випустивши три альбоми в період із 2003 по 2012 рік. Критики добре відгукувалися про її творчість, оскільки композиції були зроблені в оригінальному блюзовому стилі.

[ + – ] Уся сім'я Елвіса Преслі

Особисте життя ЛізиМарі була предметом пильної уваги журналістів, оскільки вона свого часу була одружена з королем попмузики Майклом Джексоном (із 1994 по 1996) та зіркою Голлівуду, американським актором Ніколасом Кейджем (із 2004 по 2006). Усього донька Елвіса встигла побувати заміжньою чотири рази, народивши чотирьох дітей.

Її остання поява на публіці відбулася в середу, 11 січня, де вона з матір'ю Прісциллою була присутня на церемонії вручення премії "Золотий глобус". Смерть Лізи Марі Преслі настала через тиждень після 88-го дня народження її батька — Елвіса Преслі.

[ + – ] Виступ Лізи Марі Преслі

Раніше повідомлялося, що 5 грудня після нетривалої боротьби з онкологічним захворюванням померла зірка фільмів "Вже хто б говорив" і "Двоє: я і моя тінь" Керсті Еллі. Акторці був 71 рік.

21 листопада 2022 року на 48-му році життя після тривалої боротьби з лейкемією померла американська акторка Ніккі Ейкокс. Вона прославилася після виходу серіалу "Надприродне".