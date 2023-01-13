Знаменитость довольно часто посещает африканские города.

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64-летнюю американскую певицу Мадонну обвиняют в торговле африканскими детьми. Об этом пишет Weekly Blitz.

Многодетную маму обвиняют в торговле африканскими детьми под прикрытием ее детского дома под названием "Малави" и эксплуатации самых уязвимых детей.

Недавно Всемирная федерация Эфиопии обратилась к президенту Малави Лазарусу Чаквере с просьбой расследовать "гомосексуальные и трансгендерные обвинения в усыновлении малавийских детей для возможной "торговли людьми и социальных экспериментов".

[ + – ] Мадонна

Согласно сообщениям СМИ, Всемирная федерация Эфиопии, которая с тех пор превратилась в глобальную организацию диаспоры, просит президента Лазара Чаквера ограничить доступ Мадонны и ее партнера к Африке и африканским детям в качестве меры пресечения, пока не будет проведено тщательное расследование по этому поводу.

Отметим, что официальной реакции Мадонны на обвинение пока нет.

Напомним, недавно Мадонна посетила Кению со своими детьми, где создала мурал из разбитого стекла.

Также Фокус писал о том, как Мадонна с семьей встретила Новый 2023 год.