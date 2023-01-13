Знаменитість доволі часто відвідує африканські міста.

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64-річну американську співачку Мадонну звинувачують у торгівлі африканськими дітьми. Про це пише Weekly Blitz.

Багатодітну маму звинувачують у торгівлі африканськими дітьми під прикриттям її дитячого будинку під назвою "Малаві" та в експлуатації найбільш уразливих дітей. Нещодавно Всесвітня федерація Ефіопії звернулася до президента Малаві Лазаруса Чаквери з проханням розслідувати "гомосексуальні та трансгендерні звинувачення щодо усиновлення малавійських дітей для можливої "торгівлі людьми та соціальних експериментів".

[ + – ] Мадонна

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Всесвітня федерація Ефіопії, яка з тих пір перетворилася на глобальну організацію діаспори, просить президента Лазара Чакверу обмежити доступ Мадонни та її партнера до Африки та африканських дітей як запобіжний захід, доки не буде проведено ретельне розслідування щодо цього.

Зазначимо, що офіційної реакції Мадонни на звинувачення наразі немає.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна відвідала Кенію зі своїми дітьми, де створила мурал з розбитого скла.

Також Фокус писав про те, як Мадонна з родиною зустріла Новий 2023 рік.